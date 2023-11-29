Real Madrid Napoli Maçı Canlı İzle Şifresiz TV8,5 İzle | Real Madrid Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Real Madrid Napoli ile karşı karşıya geliyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Walter Mazzarri'nın ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Real Madrid - Napoli maçı canlı izleme detayları
REAL MADRİD – NAPOLİ MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ REAL MADRİD - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak. REAL MADRİD - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Francois Letexier'in yöneteceği karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son evinde Braga'yı 3-0 mağlup etmişti.
Napoli ise evinde Union Berlin ile 1-1'lik berabere kalmıştı. GÜNÜN MAÇLARI A GRUBU
20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)
23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen) B GRUBU
20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)
23:00 Arsenal - Lens (Exxen) C GRUBU
23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)
23:00 Braga - Union Berlin (Exxen) D GRUBU
23:00 Benfica - Inter (Exxen)
23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)
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