Haber Tarihi: 29 Kasım 2023 16:05 - Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 16:05

Real Madrid Napoli Maçı Canlı İzle Şifresiz TV8,5 İzle | Real Madrid Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Napoli maçı canlı izle şifresiz izle | Real Madrid - Napoli maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Napoli ile karşılaşacak. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Real Madrid - Napoli maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Real Madrid - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid Napoli maçı canlı izleme detayları

Real Madrid Napoli Maçı Canlı İzle Şifresiz TV8,5 İzle | Real Madrid Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Real Madrid Napoli ile karşı karşıya geliyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Walter Mazzarri'nın ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Real Madrid - Napoli maçı canlı izleme detayları
REAL MADRİD – NAPOLİ MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ

REAL MADRİD - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

REAL MADRİD - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Francois Letexier'in yöneteceği karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son evinde Braga'yı 3-0 mağlup etmişti.

Napoli ise evinde Union Berlin ile 1-1'lik berabere kalmıştı.

GÜNÜN MAÇLARI

A GRUBU


20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)

23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen)

B GRUBU

20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


23:00 Arsenal - Lens (Exxen)

C GRUBU

23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)

23:00 Braga - Union Berlin (Exxen)

D GRUBU

23:00 Benfica - Inter (Exxen)

23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)

 
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