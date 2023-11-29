Real Madrid Napoli Maçı Canlı İzle Şifresiz TV8,5 İzle | Real Madrid Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Real Madrid Napoli ile karşı karşıya geliyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Walter Mazzarri'nın ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Real Madrid - Napoli maçı canlı izleme detaylarıSantiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.Fransız hakem Francois Letexier'in yöneteceği karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son evinde Braga'yı 3-0 mağlup etmişti.Napoli ise evinde Union Berlin ile 1-1'lik berabere kalmıştı.20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen)20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)23:00 Arsenal - Lens (Exxen)23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)23:00 Braga - Union Berlin (Exxen)23:00 Benfica - Inter (Exxen)23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)