Reacher'ın 1. Sezonu, Lee Child'ın Jack Reacher kitaplarındaki ilk kitap olan Killing Floor'u kapsıyordu . 2. Sezona gelince, yıldız Alan Ritchson, Mayıs 2022'de Twitter üzerinden hangi kitaba dayanacağını açıkladı. Peki, Reacher 2. sezon ne zaman yeni bölüm yayınlanacak? Reacher 2. sezon 8. bölüm ne zaman?

Popüler Amazon Prime dizisi Reacher'ın 2. sezonu 15 Aralık'ta gösterime girdi ve izleyicileri bir başka heyecan verici durumun içine çekti. Bu gidişat, emekli bir askeri ajan olan Reacher'ın daha sessiz bir hayat yaşamaya çalışmasını konu alıyor. Eski bir meslektaşının onunla iletişime geçip korkunç bir haber vermesiyle planları bozulur.

Prime Video, Reacher'ın 2. Sezonunu birden fazla parça halinde yayınlıyor . Birinci bölümden 3. bölüme kadar olan bölümler 15 Aralık'ta gösterime girerken sonraki beş bölüm Amazon Prime Video'da haftalık olarak yayınlanacak.

1. Bölüm: 15 Aralık 2023

2. Bölüm: 15 Aralık 2023

3. Bölüm: 15 Aralık 2023

4. Bölüm: 22 Aralık 2023

5. Bölüm: 29 Aralık 2023

6. Bölüm: 5 Ocak 2024

7. Bölüm: 12 Ocak 2024

8. Bölüm: 19 Ocak 2024