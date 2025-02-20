Haber Tarihi: 20 Şubat 2025 12:50 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 12:50

Ramazan Pidesi 2025 Fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL?

Ramazan ayı 2025 için geri sayım başlarken, olmazsa olmazımız Ramazan pidesi fiyatı merak konusu olmuştu. Beklenen açıklama Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan geldi. Peki, Ramazan pidesi kaç TL, ne kadar 2025? İşte Ramazan pidesi fiyatı 2025!

Ramazan Pidesi 2025 Fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL?
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Mübarek Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi haline gelen Ramazan pideleri için hazırlık süreci fırınlarda başladı. İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan ayında pide fiaytlarına odaklandı. 2025 Ramazan pidesi fiyatı da açıklandı. Peki, Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL oldu? 

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR 2025?

Ankara ve İstanbul'da 250 gram Ramazan pidesinin fiyatı 30 lira olarak belirlendi.

RAMAZAN PİDESİ FİYATI 2025

Edirne'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 20 TL olan 350 gram pidenin fiyatı, bu yıl 30 TL olarak belirlendi. Ramazan ayına sayılı günler kala, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı da belli oldu. Geçtiğimiz yıl 20 TL olan pidenin bu yıl 30 TL olması için fırıncılardan kendilerine talep geldiğini belirten Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Edirne'de bu yıl 350 gram pidenin 30 TL'den satışa sunulacağını açıkladı. Cingöz, açıklanan fiyatın herkese hayırlı olmasını diledi.

"TÜRKİYE GENELİ FİYATLAR 30 TL

"Cingöz, "Pidede günün koşullarına göre fiyat belirlendi. Türkiye genelindeki fiyatlar, 350 gram pide 30 TL, 300 gram pide 25 TL. Bizde de talep edilen fiyat 350 gram 30 TL. Bazı ilçelerde de 300 gram 25 TL olacak. Bizim verdiğimiz sade pide fiyatı olarak geçerli. Yumurtalı isteyen fırına farkını verir ve yumurtalı yaptırır" dedi.
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