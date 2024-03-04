Profiterol tarifi: ev yapımı, yalancı profiterol nasıl yapılır?

Profiterollerin üzerine çikolata sosu veya pudra şekeri serpilerek servis edilir. Bazı tariflerde, üzerlerine çeşitli meyveler veya fındık gibi malzemeler de eklenebilir. Hem görsel olarak çekici hem de lezzetli olan profiteroller, özel günlerde veya restoranlarda sunulan popüler bir tatlıdır. Bu tatlı, farklı kültürlerde farklı isimlerle de bilinir. Örneğin, İspanya'da "petisú", İngiltere'de "cream puff", İtalya'da "bignè", Türkiye'de "kremşanti" olarak adlandırılır. Her ne adla anılırsa anılsın, profiterollerin hafif ve lezzetli dokusuyla tatlı krizlerini tatmin etmek için mükemmel bir seçenek olduğu genel olarak kabul edilir.



Kedi Dilli Yalancı Profiterol Tarifi



İncecik kabuğuyla dikkat çeken bu tatlı, krema veya dondurma ile doldurulur ve üzerine çikolata sosuyla servis edilir. Profiterolün hazırlanışı oldukça esnektir ve farklı versiyonları bulunmaktadır. Hamurunun temel malzemeleri arasında yumurta, un, tuz ve su yer alır. Pişirildikten sonra içerisine dolgu olarak krema veya dondurma konur. Daha sonra üzerine dökülen çikolata sosu, tatlıya karakteristik bir lezzet ve görünüm kazandırır.





Profiterolün hafif kabuk kıvamı, içerisindeki krema veya dondurmayla buluştuğunda, damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakır. Özellikle özel davetlerde ve kutlamalarda sıkça tercih edilen profiterol, zarif sunumu ve lezzetiyle herkesin beğenisini kazanır. Ayrıca, çeşitli meyve veya soslarla da kombinasyonu yapılarak tatlıya farklı bir dokunuş eklenebilir. Profiterol, tatlı krizlerine çözüm arayanlar için mükemmel bir seçenektir ve her yaş grubundan insanın keyifle tüketebileceği bir lezzettir.



Kedi dili bisküvi için:



4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu



Kreması için:



3 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

2 adet yumurta sarısı

Yarım paket tereyağı

Çikolata sosu için:



100 gram bitter çikolata

Yarım su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:



Hindistan cevizi veya çekilmiş fındık



Yapılışı:



Kedi dili bisküvi:



Yumurtaları ve toz şekeri mikserle beyazlaşıncaya kadar çırpın.

Un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin.

Pişen hamuru fırından alıp soğumaya bırakın.



Kreması:



Bir tencerede süt, un, nişasta, toz şeker ve vanilyayı karıştırarak pişirin.

Koyulaşmaya başlayınca ocaktan alın.

Yumurta sarılarını ekleyip hızlıca karıştırın.

Tereyağını ekleyip karıştırarak eritin.

Soğumaya bırakın.



Çikolata sosu:



Bitter çikolatayı benmari usulü eritin.

Süt ve tereyağını ekleyip karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Profiterol montajı:

Soğuyan kedi dili bisküvileri kremanın üzerine düzgünce yerleştirin.

Üzerlerine hazırladığınız kremadan sürün.

Bir kat daha kedi dili bisküvi yerleştirip kalan kremayı sürün.

En üste kalan kedi dili bisküvileri yerleştirin.

Soğuyan çikolata sosunu profiterollerin üzerine dökün.

Hindistan cevizi veya çekilmiş fındık serpip buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Hazırladığınız bu nefis kedi dilli yalancı profiterol, misafirlerinizi ve sevdiklerinizi mest edecek lezzette olacaktır.



Kolay Profiterol Tarifi



Profiteroller, tarih boyunca birçok farklı yemek kültürü tarafından benimsenmiş ve çeşitli varyasyonlara uğramıştır. Fransa'da, özellikle özel günlerde veya restoranlarda lüks bir tatlı olarak kabul edilirken, İtalya'da da popüler bir seçenektir ve kahve ile birlikte servis edilir. Profiteroller aynı zamanda evde de yapılabilir ve kişisel tercihlere göre özelleştirilebilir. Doldurma olarak sadece krema veya dondurma değil; meyve püresi, çikolata ganajı veya farklı tatlar da kullanılabilir. Kolay profiterol tarifi oldukça esnektir ve farklı çeşitlerde sunulabilir. Hamurun içine çeşitli baharatlar veya aroma verici maddeler de eklenebilir, böylece profiteroller farklı ve yenilikçi tatlar kazanabilir.



İçi kremalı veya dondurmalı olan bu tatlı, çikolata sosu ile servis edilir. Profiterol, hem tatlı krizlerine çözüm arayanlar hem de özel günlerde misafirlere sunulmak üzere ideal bir seçenektir. Özellikle krema veya dondurma ile doldurulduğunda, lezzeti ve sunumuyla herkesi büyüler. Ev yapımı profiterol tarifi oldukça basit bir sürece sahiptir.



Tereyağı veya margarini su ile bir tencerede eritin. Ardından unu ekleyerek karıştırın ve hamur topaklanmayana kadar pişirin. Hamuru ocaktan aldıktan sonra birkaç dakika soğumasını bekleyin. Daha sonra yumurtaları tek tek ekleyerek mikserle iyice karıştırın. Hamurun kıvamı pürüzsüz ve akışkan olmalıdır. Hazırladığınız hamuru sıkma torbasına doldurun veya kaşık yardımıyla yağlı kağıt serili fırın tepsisine ufak parçalar halinde sıkın. Önceden ısıtılmış 200°C fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Bu işlem yaklaşık 20-25 dakika sürebilir.



Süt, un, nişasta, toz şeker ve vanilyayı bir tencerede karıştırın. Karışımı kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaşmaya başladığında ocaktan alın. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve eridikten sonra kremayı ekleyerek karıştırın. Karışım koyu bir kıvam alana kadar karıştırın. Soğuyan profiterollerin içine hazırladığınız kremayı doldurun. Üzerlerine çikolata sosunu dökün ve isteğe bağlı olarak pudra şekeri serpip servis yapın.

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