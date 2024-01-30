Poppy Playtime Chapter 3 Ne Zaman Çıkacak?

Poppy Playtime hayranları, üçüncü bölümün ne zaman çıkacağını merakla bekliyor. MOB Games, üçüncü bölümün 2023 yılında çıkacağını duyurmuştu. Ancak, oyunun çıkış tarihi daha sonra 2024 yılına ertelendi.



MOB Games, üçüncü bölümün çıkış tarihini şu anda net olarak açıklamıyor. Ancak, oyunun 2024 yılının ilk yarısında çıkacağı tahmin ediliyor.



Poppy Playtime Chapter 3'ün Hikayesi



Poppy Playtime Chapter 3, ilk iki bölümde yaşanan olayların devamını konu alıyor. Oyuncunun, Playcare adlı terk edilmiş bir yetimhanede, yeni bulmacalar ve düşmanlarla yüzleşmesi gerekiyor.



Oyunda, oyuncunun karşısına yeni bir karakter çıkacak: Mommy Long Legs. Mommy Long Legs, oyunun en güçlü düşmanlarından biri olacak.



Poppy Playtime Chapter 3'ün Yenilikleri



Poppy Playtime Chapter 3, ilk iki bölüme göre birçok yenilik sunuyor. Bu yenilikler arasında şunlar yer alıyor:



Yeni bulmacalar



Yeni düşmanlar



Yeni bir hikaye



Yeni bir mekan



Poppy Playtime Chapter 3'ün Beklentiler



Poppy Playtime, hayatta kalma korku türünde başarılı bir oyun serisidir. Serinin üçüncü bölümü de büyük bir başarı elde etmesi bekleniyor.



Oyuncular, üçüncü bölümde daha fazla bulmaca, düşman ve hikaye bekliyor. Ayrıca, oyunun grafiklerinin ve oynanışının da geliştirilmesini bekliyorlar.



Poppy Playtime Chapter 3, 2024 yılının ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oyun, Steam ve mobil platformlarda yayınlanacak.

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