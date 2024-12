Plakalar değişecek mi? Şehir plakaları değişecek mi?

Türkiye'de 81 il sayısının 100'e çıkması halinde araç plaka kodlarının da değişmesi gerekir. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre plaka kodlarının değişeceği iddia edildi. Şu an için herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.



PLAKA KODLARI DEĞİŞİYOR MU, DEĞİŞECEK Mİ?



Ülkemizde bulunan il sayısının 81'den 100'e çıkması bir süredir konuşuluyor fakat resmi olarak herhangi bir düzenleme gündemde değil.



Sosyal medyada yer alan iddialara göre il sayısının artmasıyla beraber plaka kodlarında da değişkenlik yaşanacağı düşünülüyor.



X ve Facebook'ta konuşulan iddialar asılsız olurken şu an için konuyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre şu an için plaka kodlarında değişiklik yaşanmayacak.









Haber ile daha fazlasına ulaşın: