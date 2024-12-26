Plakalar değişecek mi? Şehir plakaları değişecek mi?

Türkiye'de 81 il sayısının 100'e çıkması halinde araç plaka kodlarının da değişmesi gerekir. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre plaka kodlarının değişeceği iddia edildi. Şu an için herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Ülkemizde bulunan il sayısının 81'den 100'e çıkması bir süredir konuşuluyor fakat resmi olarak herhangi bir düzenleme gündemde değil.