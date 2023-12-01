Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 16:41 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 16:41

Pek çok nasıl yazılır? TDK'ya göre pek çok mu, pekçok mu?

Pek çok nasıl yazılır? TDK'ya göre pek çok mu, pekçok mu? "Pek çok" kelimesinin doğru yazılışı nedir, nasıl yazılır merak ediliyor. Türkçeyi doğru kullanmak sadece telaffuz sırasında değil yazım sırasında da yanlış yapmamayı gerektirir. Hatasız ve akıcı cümleler kurabilmek için sözcüklerin doğru yazımları bilinmeli ve bu şekilde kullanılmalıdır. Yanlış yazılan sözcüklerden biri de "Pek çok" kelimesidir. Peki, "Pek çok" nasıl yazılır? İşte "Pek çok" kelimesinin TDK'ya göre doğru ve yanlış yazımı ile örnek cümle içinde nasıl yazılır sorusunun cevabı…

Pek çok nasıl yazılır? TDK'ya göre pek çok mu, pekçok mu?
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"Pek çok" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Pek çok" kelimesidir. "Pek çok" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Pek çok" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
PEK ÇOK NASIL YAZILIR?

"Pek çok," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "pek-çok" şeklinde ayrı yazılır. Bu ifade, bir şeyin sayısının, miktarının veya çeşitliliğinin fazla olduğunu belirtir.

TDK'YA GÖRE "PEK ÇOK" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI

Pek çok kelimesinin doğru yazılışı: TDK'ya göre "Pek çok" kelimesinin doğru yazılışı "Pek çok"tur. "pekçok" yazılışı ise yanlış kabul edilmektedir.

Örnek cümleler:

Mağazada pek çok farklı marka bulunmaktadır.

Bu konuda pek çok farklı görüş ortaya atıldı.

Bu bölgede pek çok tarihi yapı bulunmaktadır.

Kitapçıda pek çok ilginç roman var.

 
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