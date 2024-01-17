Pakistan Müslüman mı? Pakistan'ın dini yapısı nedir?

Farklı etnik grupları bünyesinde barındıran ve 60'tan fazla dilin konuşulduğu Pakistan, Endonezya'nın ardından en fazla Müslümanın yaşadığı ikinci ülke olarak biliniyor.



Pakistan Müslüman mı: Yüzde 96 Müslüman. Diğer dini gruplar arasında Hindu, Sih, Budist ve Hristiyanlar yer alıyor.

Künye



Başkent: İslamabad

Nüfus: 192,8 milyon (2016)

Etnik yapı: Yüzde 44 Pencabi, yüzde 15 Peştun, yüzde 14 Sindi, Yüzde 4 Beluç, yüzde 23 diğer

Yüzölçümü: 882 bin kilometrekare

Dil: Ülkenin resmi dili Urduca olmakla birlikte İngilizce, Pencabi, Sindi, Peştu ve Beluci dilleri konuşuluyor

Para Birimi: Pakistan Rupisi (1 dolar=106 rupi)

Pakistan'ın 200 milyona yaklaşan nüfusunun BM verilerine göre 2050'de 300 milyonu bulması bekleniyor. Pakistan'da en büyük etnik grubu yüzde 44 ile Pencabiler oluşturuyor.

Yüzölçümü bakımından yaklaşık 882 bin metrekare ile dünyanın 33'üncü büyük ülkesi Pakistan'da 60 civarında dil ve lehçe konuşuluyor. Urduca ve İngilizce ülkede hakim diller olarak göze çarpıyor. Ülkenin uzun süre İngiliz sömürgesinde kalması İngilizce'nin ülkede hakim dillerden olmasının temel sebebi.

19. yüzyılın ortalarından itibaren Pakistan toprakları İngiliz hakimiyetine girdi. İslam alimi, şair ve politikacı Muhammet İkbal'in 1930'lu yıllarda Hindistan'dan bağımsız bir Müslüman devletinin kurulması fikri, Pakistan'ın ortaya çıkmasının arkasındaki fikri altyapıyı oluşturuyor.

Muhammet Ali Cinnah ise 1947'de Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmasını ve yeni bir devlet olarak ortaya çıkmasını sağladı. İki ülkenin Keşmir bölgesi için verdiği mücadele ise sürüyor.

Pakistan'ın kuzeydoğusunda Çin, batısında Afganistan, güneybatısında İran ve doğusunda Hindistan bulunuyor.

Çöllerden sık ormanlara ve dağlara çeşitli coğrafi özellikleri bir arada barındıran Pakistan'da karasal iklim ve muson iklimi hakim.

Ülkede Babür İmparatorluğu döneminden kalma Padişah Camii, İndus Nehri, renkli görüntülere sahne olan dini festivaller, "Lollywood" adı verilen sinema endüstrisi ve yemek kültürü öne çıkıyor.

Pakistan ayrıca, nükleer silah teknolojisine sahip tek Müslüman ülke olarak gösteriliyor.

Dünyanın 40'ıncı büyük ekonomisi Pakistan'ın gayri safi yurtiçi hasılası geçen yıl 283,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Ülkede kişi başına düşen milli gelir ise bin 600 dolar civarında.

Geçen yıl, büyüme oranı yüzde 5,28'i bulan Pakistan'ın ihracatı yaklaşık 20 milyar dolar, ithalatı ise 44 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ülkedeki enflasyon ise yüzde 4 dolaylarında seyretti. Pakistan'daki işsizlik oranı ise yüzde 6 civarında.

Pakistan, 1947'de İngiliz sömürgesindeki Hindistan'dan kanlı bir mücadelenin ardından ayrıldı. Pakistan, bağımsızlığından bu yana dört askeri darbe yaşadı. Kuruluşunun üzerinden 70 yıl geçen ülke, 34 yıl askeri yönetimle idare edildi.

Çok partili parlamenter demokrasiyle yönetilen Pakistan'da parlamentonun 342 sandalyeli Ulusal Meclis ve 104 sandalyeli Senato olmak üzere iki kanadı bulunuyor.

Federal yapıya sahip Pakistan, Pencap, Sind, Hayberpaktunhuva ve Belucistan eyaletlerinden ve bazı özerk bölgelerden oluşuyor. Eyaletler, kendi hükümet ve parlamentolarına sahip. Yönetim ise merkezi ve eyalet hükümeti arasında bölünmüş durumda.

Pakistan'da 2013'te yapılan son genel seçimlerde "Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N)" (Pakistan Müslüman Birliği-Navaz) partisi tek başına iktidara geldi. Böylece PML-N'nin adayı Navaz Şerif, 5 Haziran 2013'te Pakistan Başbakanı olarak göreve başladı.

Ülkenin en önemli sanayici ailelerinden birinin mensubu olan Şerif, terörle mücadele ve ekonomiyi büyütme vaadiyle iktidara geldi. Partinin liderliği Navaz Şerif tarafından yürütülürken, kardeşi Şahbaz Şerif de partinin en önemli güç merkezi olan Pencap eyaletinin Başbakanı.

Pakistan'ın Hindistan ile yıllardır çözülemeyen Cammu-Keşmir meselesi ve Afganistan ile sınır sorunları bulunuyor. Ayrıca, terör sorunu ve yaklaşık 2,5 milyon Afgan mültecinin ülkede bulunması Pakistan'ın baş etmek zorunda kaldığı diğer meseleler olarak öne çıkıyor.