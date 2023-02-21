Ölüdeniz fay hattı nereden geçiyor? Ölüdeniz fayı kırığı nerede?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından bu kez de Hatay, 6.4 ve 5.8 şiddetinde iki depremle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından uzmanlar, bu depremin Ölüdeniz Fay hattında olduğunu bildirirken arama motorlarında Ölüdeniz fay hattı nereden, hangi illerden geçiyor? Ölüdeniz kırığı nerede? - Ölüdeniz fay kırığı etkilenen iller konuları araştırılıyor. İşte detaylar...Ölü Deniz Transform Fayı (DST), bazen Ölü Deniz Çöküntüsü ve Ölü Deniz Fay Zonu olarak da anılır, Maraş üçlü ekleminden (Türkiye'nin güneydoğusundaki Doğu Anadolu Fay Hattı ile bir kavşak) kuzey ucuna uzanan bir dizi faydır. Kızıldeniz Çöküntüsü (Sina Yarımadası'nın güney ucunun hemen açıklarında). Fay sistemi, batıda Afrika levhası ile doğuda Arap levhası arasındaki dönüşüm sınırını oluşturur. İki plakanın göreli hareketlerini gösteren, sol yanal yer değiştirme bölgesidir.Her iki plaka da genel bir kuzey-kuzeydoğu yönünde hareket eder, ancak Arap Plakası daha hızlı hareket ediyor ve bu da yaklaşık 107 km güney ucundaki fay boyunca gözlenen sol yanal hareketlerle sonuçlanır. Akabe Körfezi, Lut Gölü, Taberiye Gölü ve Hula havzalarını oluşturan bir dizi çöküntüye veya çek-ayır havzalarına katkıda bulunan dönüşümün güney kesiminde bir genişleme bileşeni de mevcuttur. Kısalmanın bir bileşeni Lübnan sınırlayıcı virajı etkileyerek Bikâ Vadisi'nin her iki yanında yükselmeye yol açar. Fay sisteminin en kuzeyinde, Ghab çek-ayır havzasını oluşturan yerel bir transgerilim vardır.Kabaca İsrail, Ürdün ve Lübnan'ın siyasi sınırı boyunca uzanır.DST fay sistemi genellikle Arap levhasının 105 km kuzeye doğru yer değiştirmesini barındıran bir transform fay olarak kabul edilir.[3][4] Bu yorum, son birkaç milyon yılda yılda birkaç mm'lik yatay kayma oranları veren nehir terasları, oluklar ve arkeolojik özellikler gibi ofset işaretlerinin gözlemlenmesine dayanmaktadır. GPS verileri, Arap Plakasının Afrika Plakasına göre benzer bugünkü hareket oranlarını verir. Ayrıca, fay zonunun, Kızıldeniz Rift'in kuzey uzantısı olan yeni başlayan bir okyanusal yayılma merkezi olan bir rift sistemi olduğu öne sürülmüştür.Ölü Deniz Transformu, bölgede epiirojenik hareketle Geç Eosen'de oluşmaya başlamış, Oligosen'de başlayan ve Miyosen'de devam eden faylanma fazı ile devam etmiştir. Erken ve Orta Miyosen (23-11.6 milyon yıl önce) sırasında, levha hareketlerinde bir değişiklik oldu ve Süveyş Rift Körfezi'nde riftleşme durdu. Kuzeye doğru yayılmanın ilk aşaması Lübnan'ın en güneyine kadar ulaştı ve bunu Geç Miyosen'de levha sınırı boyunca devam eden yer değiştirmenin esas olarak Palmyrid kıvrım kuşağındaki kısalmayla karşılandığı bir dönem izledi. Toplam yer değiştirme 64 km hareketin bu erken aşaması için tahmin edilmiştir. Pliyosen'de DST, Doğu Anadolu Fayı'na ulaşmadan önce bir kez daha kuzeye, Lübnan üzerinden kuzeybatı Suriye'ye doğru yayıldı.