Okullar tatil mi? İstanbul son dakika 29 kasım 2023 | 30 Kasım bugün ve yarın İstanbul'da okullar tatil mi?

Yarın okulların tatil olup olmayacağı yüz binlerce veli ve öğrenci tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunun ardından gözler Valiliklerden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Olumsuz hava koşulları Türkiye genelinde etkisini sürdürürken MGM 26 il için sarı ve 1 il için turuncu kodlu uyarı yayınladı. 29 Kasım günü Zonguldak, Hatay'ın İskenderun ilçesi, ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde okullar tatil edildi. Soğuk havanın yarın da etkisini göstermesi beklenirken "29 Kasım yarın okullar tatil mi ve hangi illerde?" araştırmaları hız kazandı. 29 Kasım 2023 tatil olan iller ve ilçeler listesine ilişkin merak edilenler...
29 KASIM 2023 İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Yaşanılan olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesiyle, yarın yani 28 Kasım Salı günü okulların tatil olup olmayacağı henüz belli olmadı. Kar tatili açıklamaları için gözler valiliklerden gelecek son dakika tatil açıklamasdına çevrildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale, Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'ın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık ve Rüzgar
İç kesimlerde 3 ila 7 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege. İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgârın, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgelere göre hava durumuMarmara
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in kıyı kesimlerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Edirne 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İstanbul 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kocaeli 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececeği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Denizli 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Muğla 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli kıyılarının yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Antalya 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Mersin 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, kuzeybatısı ile Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Çankırı 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Eskişehir 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Konya 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bolu 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Düzce 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kastamonu 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
Artvin 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
Samsun 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Tokat 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli olması bekleniyor.
Erzurum 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
Hakkari 8°C
Parçalı ve az bulutlu
Malatya 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Van 8°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır -2, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Mardin -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Siirt -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutluDenizlerde hava durumu
Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de fırtına; Doğu Karadeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, batısı akşam saatlerine kadar 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Marmara
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 6 ila 8 zamanla 5 ila 7, gece kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Ege
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzeyi ile akşam saatlerinde güneyi 5 ila 7 zamanla 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, zamanla 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Van gölü
Parçalı bulutlu; Rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan, öğle güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.