Okullar tatil mi? İstanbul son dakika 29 kasım 2023 | 30 Kasım bugün ve yarın İstanbul'da okullar tatil mi?

29 KASIM 2023 İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yaşanılan olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesiyle, yarın yani 28 Kasım Salı günü okulların tatil olup olmayacağı henüz belli olmadı. Kar tatili açıklamaları için gözler valiliklerden gelecek son dakika tatil açıklamasdına çevrildi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Yarın okulların tatil olup olmayacağı yüz binlerce veli ve öğrenci tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunun ardından gözler Valiliklerden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Olumsuz hava koşulları Türkiye genelinde etkisini sürdürürken MGM 26 il için sarı ve 1 il için turuncu kodlu uyarı yayınladı. 29 Kasım günü Zonguldak, Hatay'ın İskenderun ilçesi, ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde okullar tatil edildi. Soğuk havanın yarın da etkisini göstermesi beklenirken "29 Kasım yarın okullar tatil mi ve hangi illerde?" araştırmaları hız kazandı. 29 Kasım 2023 tatil olan iller ve ilçeler listesine ilişkin merak edilenler...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale, Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'ın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.İç kesimlerde 3 ila 7 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege. İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgârın, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in kıyı kesimlerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.Bursa 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Edirne 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİstanbul 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Kocaeli 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EgeParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececeği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.Afyonkarahisar 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDenizli 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİzmir 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Muğla 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli kıyılarının yer yer şiddetli olması bekleniyor.AkdenizParçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Adana 20°CParçalı ve az bulutluAntalya 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBurdur 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMersin 18°CParçalı ve az bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, kuzeybatısı ile Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ankara 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluÇankırı 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluEskişehir 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluKonya 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluBatı KaradenizParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.Bolu 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Düzce 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Kastamonu 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZonguldak 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.Artvin 7°CParçalı ve çok bulutluSamsun 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTokat 13°CParçalı ve çok bulutluTrabzon 19°CParçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli olması bekleniyor.Erzurum 3°CParçalı ve çok bulutluHakkari 8°CParçalı ve az bulutluMalatya 8°CParçalı ve çok bulutluVan 8°CParçalı ve az bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır -2, 11°CParçalı ve az bulutluGaziantep 2°C, 10°CParçalı ve az bulutluMardin -1°C, 10°CParçalı ve az bulutluSiirt -1°C, 11°CParçalı ve az bulutluMarmara, Ege ve Batı Karadeniz'de fırtına; Doğu Karadeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KaradenizParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, batısı akşam saatlerine kadar 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MarmaraÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 6 ila 8 zamanla 5 ila 7, gece kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EgeÇok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzeyi ile akşam saatlerinde güneyi 5 ila 7 zamanla 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, zamanla 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.AkdenizParçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.Van gölüParçalı bulutlu; Rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan, öğle güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.