Nihal Candan evli mi, eşi kimdir? Mehmet Faruk Çiçek kimdir, kaç yaşında, nereli?

Dilan Polat ve Engin Polat olayları sonrasında gündemin en çok konuşulan iki ismi Bahar ve Nihal Candan kardeşler olmuştu. İkili geçtiğimiz günlerde tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.Cezaevinde yemekleri beğenmeyen ve sayıma çıkmak istemeyen Candan kardeşlerden Nihal Candan hakkında Show Haber'de bomba bir iddia gündeme geldi.Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda detaylar merak edilirken Show Haber'de yer alan bilgiye göre, Nihal Candan 4 ay önce evlendi ama evliliğine dair tek bir paylaşım yapmadı. 28 Temmuz'da iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın nikah görüntüleri de ortaya çıktı. Nikah şahidi Nihal Candan'ın anne ve babası olurken Nihal Candan'ın eşi Mehmet Faruk Çiçek merak edildi.Gözaltı sürecinde evde olan ve işlemlerin ardından serbest bırakılan Mehmet Faruk Çiçek karısını bu süreçte yalnız bıraktı ve hiçbir anda yanında bulunmadı. Mehmet Faruk Çiçek'in bu sessizliği oldukça dikkat çekti .Seyid Lojistik ve Daim Tobacco'nun sahibi Faruk Çiçek, iş dünyasındaki faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile kamuoyu tarafından takip ediliyor. Nihal Candan ile evlendiği ortaya çıkan Mehmet Faruk Çiçek birçok kişi tarafından merak edildi. Gençlere yönelik hayata geçirmiş olduğu projelerle de yakından takip edilen Mehmet Faruk Çiçek Daim Tobacco ise nargile tütünü imalat ve ihracatında Türkiye'nin öncü firmaları arasında yer almaktadır. Firma, ürünlerini 15 ülkeye ihraç etmektedir.