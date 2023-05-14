Haber Tarihi: 14 Mayıs 2023 22:17 - Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2023 22:17

NEDEN SELA OKUNUYOR? Seçimden dolayı sela mı okunuyor?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde yatsı ezanından yarım saat önce sela okunacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından önceki akşam yatsı namazı öncesi 90 bin camide sela verildi. Peki sela nedir, hangi durumlarda okunu? İşte selanın okunuşu ve anlamı...

NEDEN SELA OKUNUYOR? Seçimden dolayı sela mı okunuyor?
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Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem çevredeki 10 ilde can ve mal kayıplarına neden oldu. Binlerce kişinin can verdiği binlerce kişinin yaralandığı, binlerce kişinin de hala göçük altında olduğu afet nedeniyle Diyanet Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından "Deprem nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz için ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde, yatsı ezanından yarım saat önce sala verilecek ve akabinde Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı icra edilecek." duyurusunda bulunmuştu. Ardından yatsı namazı öncesi Türkiye'de bulunan tüm camilerde sela sesleri duyuldu.
Vatandaşlar "Sela nedir, hangi durumlarda okunur?" sorularını araştırmaya başladı. Bu haberimizde sela ile ilgili tüm detaylara yer verdik.

21.45
Anadolu Ajansı verileri:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50,74

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 43,44

Sinan Oğan: Yüzde 5,33

Muharrem İnce: Yüzde 0,49

ANKA verileri:


Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,02

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46,22

Sinan Oğan: Yüzde 4,32

Muharrem İnce: Yüzde 0,45

21.20
Anadolu Ajansı verileri:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,12

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 43,05

Sinan Oğan: Yüzde 5,32

Muharrem İnce: Yüzde 0,50

ANKA verileri:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,02

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46,22

Sinan Oğan: Yüzde 4,32

Muharrem İnce: Yüzde 0,45

21.00
Anadolu Ajansı verileri:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,43

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 42,74

Sinan Oğan: Yüzde 5,32

Muharrem İnce: Yüzde 0,51

ANKA verileri:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 47,76

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46,48

Sinan Oğan: Yüzde 4,31

Muharrem İnce: Yüzde 0,45

20.30
Anadolu Ajansı verileri:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,94

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 42,19

Sinan Oğan: Yüzde 5,33

Muharrem İnce: Yüzde 0,53

ANKA verileri:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 47,27

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46,98

Sinan Oğan: Yüzde 4,31

Muharrem İnce: Yüzde 0,46

20.10
Anadolu Ajansı verileri:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52,29

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 41,82

Sinan Oğan: Yüzde 5,35

Muharrem İnce: Yüzde 0,53

ANKA verileri:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50,26

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,39

Sinan Oğan: Yüzde 4,84

Muharrem İnce: Yüzde 0,51

19.45
Anadolu Ajansı verileri:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46,84

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,40

Sinan Oğan: Yüzde 5,31

Muharrem İnce: Yüzde 0,46

ANKA verileri:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50,26

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,39

Sinan Oğan: Yüzde 4,84

Muharrem İnce: Yüzde 0,51

19.30
Anadolu Ajansı verileri:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 53,62

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 40,42

Sinan Oğan: Yüzde 5,40

Muharrem İnce: Yüzde 0,56

ANKA verileri:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,85

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,80

Sinan Oğan: Yüzde 4,83

Muharrem İnce: Yüzde 0,52

19.00
Anadolu Ajansı verileri:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 55,46

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 38,58

Sinan Oğan: Yüzde 5,39

Muharrem İnce: Yüzde 0,58

ANKA verileri:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,72

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,98

Sinan Oğan: Yüzde 4,77

Muharrem İnce: Yüzde 0,54

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