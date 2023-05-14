NEDEN SELA OKUNUYOR? Seçimden dolayı sela mı okunuyor?

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Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem çevredeki 10 ilde can ve mal kayıplarına neden oldu. Binlerce kişinin can verdiği binlerce kişinin yaralandığı, binlerce kişinin de hala göçük altında olduğu afet nedeniyle Diyanet Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından "Deprem nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz için ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde, yatsı ezanından yarım saat önce sala verilecek ve akabinde Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı icra edilecek." duyurusunda bulunmuştu. Ardından yatsı namazı öncesi Türkiye'de bulunan tüm camilerde sela sesleri duyuldu.Vatandaşlar "Sela nedir, hangi durumlarda okunur?" sorularını araştırmaya başladı. Bu haberimizde sela ile ilgili tüm detaylara yer verdik.Yüzde 50,74Yüzde 43,44Yüzde 5,33Yüzde 0,49Yüzde 48,02Yüzde 46,22Yüzde 4,32Yüzde 0,45Yüzde 51,12Yüzde 43,05Yüzde 5,32Yüzde 0,50Yüzde 48,02Yüzde 46,22Yüzde 4,32Yüzde 0,45Yüzde 51,43Yüzde 42,74Yüzde 5,32Yüzde 0,51Yüzde 47,76Yüzde 46,48Yüzde 4,31Yüzde 0,45Yüzde 51,94Yüzde 42,19Yüzde 5,33Yüzde 0,53Yüzde 47,27Yüzde 46,98Yüzde 4,31Yüzde 0,46Yüzde 52,29Yüzde 41,82Yüzde 5,35Yüzde 0,53Yüzde 50,26Yüzde 44,39Yüzde 4,84Yüzde 0,51Yüzde 46,84Yüzde 47,40Yüzde 5,31Yüzde 0,46Yüzde 50,26Yüzde 44,39Yüzde 4,84Yüzde 0,51Yüzde 53,62Yüzde 40,42Yüzde 5,40Yüzde 0,56Yüzde 49,85Yüzde 44,80Yüzde 4,83Yüzde 0,52Yüzde 55,46Yüzde 38,58Yüzde 5,39Yüzde 0,58Yüzde 49,72Yüzde 44,98Yüzde 4,77Yüzde 0,54