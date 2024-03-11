Necla Karahalil kimdir? Necla Karahalil doğum günü tarihi

Son olarak Seranay Sarıkaya ile birlikte olan ünlü komedyen paylaştığı fotoğrafla yine gündem oldu. Sosyal medya hsabından bir kadınla ayakkabısını paylaşan Cem Yılmaz'ın fotoğrafındaki gizemli kadının kimliği ortaya çıktı. Fotoğrafın sosyal medya içerik üreticisi ve pilates eğitmeni olan 37 yaşındaki Necla Karahalil'e ait olduğu ortaya çıktı.

Cem Yılmaz'ın son paylaştığı fotoğraftaki kişinin gizemi çözüldü.Fotoğraftaki kişinin pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı. Necla Karahalil aynı zamanda pilates eğitmenliği yapmakta ve sosyal medya üzerindeki bazı platformlarda içerik üretmedir. Pilates eğitmeni Necla Karahalil'in Youtube platformu üzerinde 39 videosu ve 2,78 Bin abonesi bulunmaktadır.

Necla Karahalil de yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti. Karahalil, "Şubat gibi şubat güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı. Sevgiyle nicelerineee, ollllleeey" notuyla yaptığı paylaşımına Cem Yılmaz'dan karşılık gecikmedi. Ünlü komedyen sevgilisinin bu paylaşımına kalp emojisi yolladı. Böylece aşkları gün yüzüne çıkmış oldu.

Çiftin arasındaki yaş farkı çok konuşuldu. Necla Karahalil'in 37 yaşında olduğu ortaya çıktı. Cem Yılmaz ise 50 yaşında. Çiçeği burnunda aşıkların arasında 13 yaş fark bulunuyor.