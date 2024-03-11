Necla Karahalil kimdir? Necla Karahalil doğum günü tarihi

Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil'in paylaşımına kalp emolojisi bırakması ardından ikilinin birlikteliği ortaya çıktı. Peki, Necla Karahalil kimdir? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Necla Karahalil kaç yaşında, nereli?
FOTOĞRAFIN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ!
Son olarak Seranay Sarıkaya ile birlikte olan ünlü komedyen paylaştığı fotoğrafla yine gündem oldu. Sosyal medya hsabından bir kadınla ayakkabısını paylaşan Cem Yılmaz'ın fotoğrafındaki gizemli kadının kimliği ortaya çıktı. Fotoğrafın sosyal medya içerik üreticisi ve pilates eğitmeni olan 37 yaşındaki Necla Karahalil'e ait olduğu ortaya çıktı.
NECLA KARAHALİL KİMDİR?
Cem Yılmaz'ın son paylaştığı fotoğraftaki kişinin gizemi çözüldü.Fotoğraftaki kişinin pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı. Necla Karahalil aynı zamanda pilates eğitmenliği yapmakta ve sosyal medya üzerindeki bazı platformlarda içerik üretmedir. Pilates eğitmeni Necla Karahalil'in Youtube platformu üzerinde 39 videosu ve 2,78 Bin abonesi bulunmaktadır.
NECLA KARAHALİL'DEN AŞKIN İLANI GELDİ!
Necla Karahalil de yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti. Karahalil, "Şubat gibi şubat güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı. Sevgiyle nicelerineee, ollllleeey" notuyla yaptığı paylaşımına Cem Yılmaz'dan karşılık gecikmedi. Ünlü komedyen sevgilisinin bu paylaşımına kalp emojisi yolladı. Böylece aşkları gün yüzüne çıkmış oldu.
YAŞ FARKI GÜNDEM OLDU!
Çiftin arasındaki yaş farkı çok konuşuldu. Necla Karahalil'in 37 yaşında olduğu ortaya çıktı. Cem Yılmaz ise 50 yaşında. Çiçeği burnunda aşıkların arasında 13 yaş fark bulunuyor.
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