Muslera neden yok? Muslera Galatasaray'dan gitti mi, ayrıldı mı?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 Turu Play-Off rövanş maçında AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Cimbom'da AZ Alkmaar maçı öncesinde sürpriz gelişme yaşandı.



KALEDE GÜNAY GÜVENÇ OLACAK



Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaray'da AZ Alkmaar maçında kalede son bir değişik olmazsa Günay Güvenç olacak.



Fernando Muslera'nın ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.



GÜNAY GÜVENÇ'İN PERFORMANSI



Galatasaray'da bu sezon 6'sı ilk 11, 8 maçta oynayan 33 yaşındaki file bekçisi kalesinde 9 gol gördü.



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