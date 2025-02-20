Haber Tarihi: 20 Şubat 2025 19:50 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 19:50

Muslera neden yok? Muslera Galatasaray'dan gitti mi, ayrıldı mı?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Cimbom'da kalede sürpriz yaşanması bekleniyor. Peki, Muslera neden yok? Muslera Galatasaray'dan gitti mi, ayrıldı mı?

Muslera neden yok? Muslera Galatasaray'dan gitti mi, ayrıldı mı?
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 Turu Play-Off rövanş maçında AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Cimbom'da AZ Alkmaar maçı öncesinde sürpriz gelişme yaşandı.

KALEDE GÜNAY GÜVENÇ OLACAK

Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaray'da AZ Alkmaar maçında kalede son bir değişik olmazsa Günay Güvenç olacak.

Fernando Muslera'nın ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

GÜNAY GÜVENÇ'İN PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 6'sı ilk 11, 8 maçta oynayan 33 yaşındaki file bekçisi kalesinde 9 gol gördü.
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