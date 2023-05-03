MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 MSÜ tercih yapma işlemi nasıl yapılır?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavına katılan adaylar için sınav sonuçları, 27 Nisan Perşembe günü erişime açılıyor. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nda kadınlar ve erkekler için farklı taban puanları belirleyen Milli Savunma Üniversitesi'nin bünyesinde eğitim almak isteyen adaylar, tercih zamanlarını araştırıyor. Peki MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak 2023? İşte Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih tarihleri...Milli Savunma Üniversitesi'nin Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nda eğitim almak için adayların katıldığı sınavın sonuçları 27 Nisan Perşembe günü açıklanıyor. Binlerce öğrencinin hayali olan Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı sınavda başarıyı yakalayanlar, tercihler için de geri sayıma başladı. Peki MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak 2023? İşte Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih tarihleri...2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih tarihleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl MSÜ sonuçları 14 Nisan'da açıklanmış, tercih işlemleri ise 18 Nisan'da alınmaya başlanmıştı. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda 2023 MSÜ tercihlerinin 2 Mayıs'ta başlaması bekleniyor. Tercih tarihlerine ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.2023 MSÜ sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.Adaylar MSÜ sınav sonuçlarını, T.C. kimlik mumaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamasından sorgulayabilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.Hava Harp Okulu sayısal puan türüyle, Kara Harp Okulu eşit ağırlık ve sözel puan türüyle, Kara ve Deniz Harp okulları ayrıca sayısal puan türüyle alım yapmaktadır.Astsubay Meslek Yüksekokulu genel puan türüyle alım yapar. Bando Atsubay Meslek Yüksekokulu en yüksek puan türüyle alım gerçekleştirmektedir. Alım yapılan taban puanları her yıl değişiklik gösterir.Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 350,92813Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 311,56385Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 348,02558Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629BANDO Astsubay Meslek Yüksek Okulu ADAYLARIBANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385Kara Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375Kara Harp Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu Sahil Güvenlik Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110Kara Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756