Haber Tarihi: 03 Mayıs 2023 12:32 - Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 12:32

MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 MSÜ tercih yapma işlemi nasıl yapılır?

MSÜ tercih tarihleri takvimi araştırmaları, 2023 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile MSÜ sınav sonuçları erişime açıldı. Sonuçların ardından gözler MSÜ tercih işlemlerine çevrildi. MSÜ tercihleri, Milli Savunma Üniversitesi tarafından açıklanan tarihlerde personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte 2023 MSÜ tercih tarihleri ve tercih ekranı detayları...

MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 MSÜ tercih yapma işlemi nasıl yapılır?
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Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavına katılan adaylar için sınav sonuçları, 27 Nisan Perşembe günü erişime açılıyor. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nda kadınlar ve erkekler için farklı taban puanları belirleyen Milli Savunma Üniversitesi'nin bünyesinde eğitim almak isteyen adaylar, tercih zamanlarını araştırıyor. Peki MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak 2023? İşte Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih tarihleri...
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Milli Savunma Üniversitesi'nin Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nda eğitim almak için adayların katıldığı sınavın sonuçları 27 Nisan Perşembe günü açıklanıyor. Binlerce öğrencinin hayali olan Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı sınavda başarıyı yakalayanlar, tercihler için de geri sayıma başladı. Peki MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak 2023? İşte Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih tarihleri...
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU TERCİH TARİHLERİ

2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih tarihleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl MSÜ sonuçları 14 Nisan'da açıklanmış, tercih işlemleri ise 18 Nisan'da alınmaya başlanmıştı. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda 2023 MSÜ tercihlerinin 2 Mayıs'ta başlaması bekleniyor. Tercih tarihlerine ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2023 MSÜ sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

MSÜ SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar MSÜ sınav sonuçlarını, T.C. kimlik mumaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamasından sorgulayabilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ HANGİ BÖLÜM HANGİ PUAN TÜRÜYLE ALIM YAPIYOR?

Hava Harp Okulu sayısal puan türüyle, Kara Harp Okulu eşit ağırlık ve sözel puan türüyle, Kara ve Deniz Harp okulları ayrıca sayısal puan türüyle alım yapmaktadır.


Astsubay Meslek Yüksekokulu genel puan türüyle alım yapar. Bando Atsubay Meslek Yüksekokulu en yüksek puan türüyle alım gerçekleştirmektedir. Alım yapılan taban puanları her yıl değişiklik gösterir.

MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667
Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110
Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 350,92813
Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 311,56385
Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375
Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 348,02558

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI

Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO Astsubay Meslek Yüksek Okulu ADAYLARI

BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

2022 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385

Kara Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375

Kara Harp Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

2022 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu Sahil Güvenlik Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110

Kara Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266

Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI

Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI

BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756
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