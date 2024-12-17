Haber Tarihi: 17 Aralık 2024 18:45 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 18:45

MSÜ Kadın Astsubay Alımı Var Mı? İşte Detaylar

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından yapılan duyurular, kadın astsubay adayları tarafından yakından takip ediliyor. 2024 yılı için kadın astsubay alımlarıyla ilgili merak edilen detaylar netleşmeye başladı. Peki, MSÜ kadın astsubay alımı var mı? İşte konuya dair güncel bilgiler ve başvuru detayları

MSÜ Kadın Astsubay Alımı Var Mı? İşte Detaylar
Abone Ol
Milli Savunma Üniversitesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı olarak eğitim veren önemli bir kurumdur. Her yıl belirli kontenjanlarla astsubay ve subay alımları gerçekleştiren MSÜ, 2024 yılı kadın astsubay alımına ilişkin resmi duyurularını yayınlamaya başladı. Kadın adaylar için de alım yapılacağı açıklanırken, belirlenen kontenjanlar ve başvuru şartları detaylı olarak paylaşıldı.

MSÜ Kadın Astsubay Alımı Var Mı? 

Kadın astsubay alımları için başvurular MSÜ sınavı sonrası yapılacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarına göre adaylar tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Tercih tarihleri ve detayları Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Kimler Başvurabilir?

MSÜ kadın astsubay alımlarında başvuru yapabilmek için adayların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Lise veya dengi okullardan mezun olmak (son sınıfta okuyan adaylar da başvuru yapabilir),
MSÜ sınavına katılmış ve yeterli puanı almış olmak,
Belirtilen yaş şartını sağlamak (En fazla 21 yaşında olmak),
Fiziki yeterlilik testinden ve mülakattan başarıyla geçmek.

Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Süreci

Kadın astsubay adayları, MSÜ sınavı sonrası fiziki yeterlilik testine katılacak. Bu testte belirlenen koşuları tamamlayan adaylar mülakata hak kazanacak. Değerlendirme; dayanıklılık, güç, çeviklik ve sözlü mülakat performansı gibi kriterlere göre yapılacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Liverpool'da Salah müjdesi Liverpool Liverpool'da Salah müjdesi
Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçe Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Ç.Rizespor, Vanspor karşısında şov yaptı TFF 2. Lig Ç.Rizespor, Vanspor karşısında şov yaptı
Babasından sonra oğlu da Beşiktaş forması giyecek Beşiktaş Babasından sonra oğlu da Beşiktaş forması giyecek
Skrinar kimdir? Skrinar kariyeri ve istatistikleri Gündem Skrinar kimdir? Skrinar kariyeri ve istatistikleri
Galatasaray, Milan Skriniar'da sona yaklaştı Galatasaray Galatasaray, Milan Skriniar'da sona yaklaştı
Futsal A Milli Takımı, ilk maçında Polonya'ya yenildi Futbol Futsal A Milli Takımı, ilk maçında Polonya'ya yenildi
MSÜ Kadın Astsubay Alımı Var Mı? İşte Detaylar Gündem MSÜ Kadın Astsubay Alımı Var Mı? İşte Detaylar
Trabzonspor'dan Bodrum FK maçı bilet fiyatlarında indirim! Trabzonspor Trabzonspor'dan Bodrum FK maçı bilet fiyatlarında indirim!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
TFF'yi bekleyen büyük tehlike
2
Pellegrini için güvenli liman: Galatasaray
3
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki: "Utanmadınız!"
4
Ranieri'den Dybala için Galatasaray yanıtı!
5
Batshuayi: "Galatasaray, beni daha çok isteyen taraftı"
6
Galatasaray'dan Dybala hamlesi: Menajeri geldi!
7
Acun Ilıcalı: "Kulübü çok iyi yönetiyoruz"

SON HABERLER