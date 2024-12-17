MSÜ Kadın Astsubay Alımı Var Mı? İşte Detaylar

Milli Savunma Üniversitesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı olarak eğitim veren önemli bir kurumdur. Her yıl belirli kontenjanlarla astsubay ve subay alımları gerçekleştiren MSÜ, 2024 yılı kadın astsubay alımına ilişkin resmi duyurularını yayınlamaya başladı. Kadın adaylar için de alım yapılacağı açıklanırken, belirlenen kontenjanlar ve başvuru şartları detaylı olarak paylaşıldı.



MSÜ Kadın Astsubay Alımı Var Mı?



Kadın astsubay alımları için başvurular MSÜ sınavı sonrası yapılacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarına göre adaylar tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Tercih tarihleri ve detayları Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.



Kimler Başvurabilir?



MSÜ kadın astsubay alımlarında başvuru yapabilmek için adayların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Lise veya dengi okullardan mezun olmak (son sınıfta okuyan adaylar da başvuru yapabilir),

MSÜ sınavına katılmış ve yeterli puanı almış olmak,

Belirtilen yaş şartını sağlamak (En fazla 21 yaşında olmak),

Fiziki yeterlilik testinden ve mülakattan başarıyla geçmek.



Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Süreci



Kadın astsubay adayları, MSÜ sınavı sonrası fiziki yeterlilik testine katılacak. Bu testte belirlenen koşuları tamamlayan adaylar mülakata hak kazanacak. Değerlendirme; dayanıklılık, güç, çeviklik ve sözlü mülakat performansı gibi kriterlere göre yapılacak.

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