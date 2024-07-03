Motorine zam var mı? 3 temmuz (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

ÖTV artışıyla beraber sigaradan alınan maktu vergi tutarı 4,8058 liradan yaklaşık 1 liralık artışla 5,7424 liraya yükseldi. Yapılan bu artışla beraber 1 paket sigaranın maktu vergi tutarı yaklaşık 1 lira arttı. Uzman isimler sigara firmalarının bunu satış fiyatına 5 lira olarak yansıtacağı yönünde değerlendirmelerde bulundu.



Ocak ayında yapılan düzenleme ile sigaradan alınan vergi oranı düşürülmüş, maktu vergide ise arttırılmıştı.

Yapılan düzenleme öncesinde sigara giderlerindeki (tütün, enerji, işçilik vs) 1 liralık artışın satış fiyatına olan etkisi 7.5 lira seviyesindeyken, çarpan etkisi şimdi her 1 liralık artış için 5.2 lira olarak hesaplanıyor.



Halihazırda 70 TL'ye satılan 1 paket sigara üzerindeki vergi yükü şöyle olacak:



Satış fiyatı 70 TL

Nispi vergi (Yüzde 57) : 39.90

Maktu vergi (paket başına) : 5.74

Nispi+Maktu :45.64

KDV :11.67

Toplam vergi yükü :57.31



AKARYAKITA GELEN ZAM ORANI DA BELLİ OLDU



TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte akaryakıta gelen zam oranı da netleşti.



Buna göre motorinde 8,86 TL, benzinde 9,45 TL, otogazda 7,26 TL olan maktu ÖTV tutarlarına yüzde 19,49 oranında zam gelirken, litrede maktu ÖTV tutar benzinde 11,29 TL'ye, motorinde 10,59 TL'ye, otogazda 8,67 TL'ye çıktı. Bunlara yüzde 20'lik KDV'nin de eklenmesiyle litrede motorine 2 lira 7 kuruş, benzine 2 lira 20 kuruş, otogaza 1 lira 70 kuruş zam gelmiş oldu.



ALKOL ÜRÜNLERİNE ÖTV ZAMMI



TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle beraber birçok ürüne zam geldiği gibi alkol ürünlerine de zam geldi. ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Yılın ikinci 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 25,6 oranında gerçekleşti. Bu verilere göre alkollü içki ve akaryakıtta ÖTV zammı yüzde 25,6 olarak belirlendi. Artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 7,76 liraya yükseldi. Buna göre; bu artışla birlikte litrelik rakının satış fiyatının yaklaşık 1200 liraya çıkacağı değerlendiriliyor.

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