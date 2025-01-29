Haber Tarihi: 29 Ocak 2025 09:58 - Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 09:58

Mopaş ne zaman işlem görecek? Mopaş hisse halka arz

Mopaş Marketçilik halka arz sonuçları açıklandı ve kişi başına 94 lot verdi. Halka arza katılan 200 binden fazla yatırımcı, firmanın Borsa İstanbul'daki ilk işlem tarihini merak ediyor. İşte, Mopaş Marketçilik ilk borsa işlem tarihi ve diğer detayları...

Mopaş ne zaman işlem görecek? Mopaş hisse halka arz
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Mopaş Marketçilik, 23 Ocak itibarıyla talep toplama sürecini bitirdi ve halka arz sonuçları açıklandı. 200 binden fazla yatırımcının katıldığı halka arzda 57 milyon 330 bin lot dağıtıldı. Peki, Mopaş Marketçilik ne zaman borsada işlem görecek? İşte, detaylar...


MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Firma toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıttı. Kişi başına 3.290 TL değerinde 94 lot düştü. Halka arza toplamda 235 bin 408 kişi katıldı.

MOPAŞ MARKETÇİLİK NE ZAMAN BIST'TE İŞLEM GÖRECEK?

Firma 29 Ocak itibarıyla BIST'te işlem görmeye başlayacak.
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