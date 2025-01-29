Mopaş ne zaman işlem görecek? Mopaş hisse halka arz

Mopaş Marketçilik, 23 Ocak itibarıyla talep toplama sürecini bitirdi ve halka arz sonuçları açıklandı. 200 binden fazla yatırımcının katıldığı halka arzda 57 milyon 330 bin lot dağıtıldı. Peki, Mopaş Marketçilik ne zaman borsada işlem görecek? İşte, detaylar...





MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI



Firma toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıttı. Kişi başına 3.290 TL değerinde 94 lot düştü. Halka arza toplamda 235 bin 408 kişi katıldı.



MOPAŞ MARKETÇİLİK NE ZAMAN BIST'TE İŞLEM GÖRECEK?



Firma 29 Ocak itibarıyla BIST'te işlem görmeye başlayacak.

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