Montpellier-Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Montpellier-Marsilya Maçı Canlı İzle Şifresiz

Montpellier - Marsilya Maçı Canlı İzle



Montpellier - Marsilya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Montpellier - Marsilya maçı 20 Ekim Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.













Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 8. haftada Montpellier ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Montpellier - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?