Haber Tarihi: 19 Ekim 2024 16:57 - Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 16:57

Montpellier-Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Montpellier-Marsilya Maçı Canlı İzle Şifresiz

Montpellier-Marsilya maçı canlı izle | Montpellier - Marsilya maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Fransa Ligue 1'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Montpellier sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Montpellier - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Montpellier-Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Montpellier-Marsilya Maçı Canlı İzle Şifresiz
Abone Ol
Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 8. haftada Montpellier ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Montpellier - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? 
Montpellier - Marsilya Maçı Canlı İzle

Montpellier - Marsilya MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Montpellier - Marsilya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Montpellier - Marsilya maçı 20 Ekim Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.





Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de sakatlık: 3-4 hafta yok Fenerbahçe Fenerbahçe'de sakatlık: 3-4 hafta yok
Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz | Antalyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gündem Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz | Antalyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Atılay Canel: 'Seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz' Spor Toto 1. Lig Atılay Canel: "Seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz"
Mustafa Gürsel: 'Bugün önemli olan kazanmaktı' Spor Toto 1. Lig Mustafa Gürsel: "Bugün önemli olan kazanmaktı"
Athletic Bilbao evinde rahat kazandı Athletic Bilbao Athletic Bilbao evinde rahat kazandı
Roma-Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Roma-Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz Gündem Roma-Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Roma-Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz
Gaziantep FK: '1 puan almak önemli' Gaziantep FK Gaziantep FK: "1 puan almak önemli"
Montpellier-Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Montpellier-Marsilya Maçı Canlı İzle Şifresiz Gündem Montpellier-Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Montpellier-Marsilya Maçı Canlı İzle Şifresiz
Sinan Kaloğlu: 'Bu takım iyi yerlerde bitirecek' Mondihome Kayserispor Sinan Kaloğlu: "Bu takım iyi yerlerde bitirecek"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jan Vesely: "İstanbul bana daha yakın"
2
Elif Elmas için ayrılık gelişmesi!
3
Kerem Aktürkoğlu için transfer itirafı!
4
Antalyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
5
Beşiktaş'a 50 milyon euroluk libero: Joao Palhinha
6
Karsdorp'tan Mourinho itirafı!
7
Galatasaray, TFF'ye gidiyor!

SON HABERLER

yukarı ok