Minik Ronaldinho'ya Fenerbahçe ve Galatasaray talip

Mardinli 9 yaşındaki futbolcu Beşir Zeyneloğlu, Tanju Çolak'ın katıldığı U11 Ligi'nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Çolak, Ronaldinho lakaplı çocuğu 9 maçta 42 asistlik performansıyla PSG'nin dünyaca yıldızı Lionel Messi'ye benzettiği söylendi.

24 Mart 2022 21:53
Minik Ronaldinho'ya Fenerbahçe ve Galatasaray talip
Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Beşir Zeyneloğlu, hocası Rakan Keleş ile 6 yaşında futbola başladı. Mekan algısı, oyun kurma yeteneği ve bedensel zekası ile maçlarda büyük başarılar elde etti. Zeyneloğlu, Mardin'de gerçekleşen ve Tanju Çolak'ın da katıldığı U11 Futbol Ligi'nde 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik ile şampiyonluk elde eden Asurspor'a 42 asist ve 8 golle katkısı oldu. Ligde Tanju Çolak'ın gözünden kaçmayan bu başarısı ile minik futbolcu kendine geleceğin 'Messi'si dedirtti.

 "Konyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray 'dan teklif geldi"
Beşir'in Mardin için çok özel yetenekli bir çocuk olduğunu söyleyen Antrenör Rakan Keleş, "Çok farklı yetenekleri var. Kinestetik zekasının dışında bireysel yetenekleri, oyun zekası ve geleceği olan bir çocuk. Onun hakkında çok transfer teklifleri geldi. Konyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi kulüplerden. Şu anda bizim Asurspor bünyesinde oynuyor. Geleceği olan ve kendisinden ümitli olduğumuz bir sporcudur. İnşallah istediğimiz yere gider" dedi.

"U11 Ligi'nde Beşir'in takıma katkısı 42 asist ve 8 gol oldu"

Kinestetik zekası olduğunu, babası ve hocalarıyla birlikte buralara kadar getirdiklerini belirten antrenör Erdal Alper ise "Biz ona ne kadar yetebiliriz bilmiyorum. Kendimizi onunla yetiştirmeye çalışıyoruz. U11 Futbol Ligi sadece Mardin'de yapıldı Türkiye geneli. Oraya Asurspor Kulübü olarak katıldık. 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik ile şampiyon olarak bitirdik. Beşir'in takıma katkısı 42 asit ve 8 golle oldu. Hemen hemen bütün gollerimizde Beşir'in katkısı var. Beşir'in gol atmaktan çok, gol attırmayı seven bir yapısı var. Oyun kurmaya yönelik bir muhabbeti var. Beşir, çok üst bir yetenek, amatör ruhla uğraşıyoruz, profesyonel değiliz. Mesela o kinestetik zekanın ölçümleri biz tam olarak yapamadık. Gözlemlerimizle yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Fanatik

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