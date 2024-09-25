Haber Tarihi: 25 Eylül 2024 14:30 - Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 14:30

Midtjylland-Hoffenheim Maçı Canlı İzle Şifresiz | Midtjylland-Hoffenheim maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Midtjylland-Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle | Midtjylland - Hoffenheim maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde Hoffenheim, Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Midtjylland-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Midtjylland-Hoffenheim Maçı Canlı İzle Şifresiz | Midtjylland-Hoffenheim maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim, Midtjylland deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Midtjylland - Hoffenheim Maçı Canlı İzle



Midtjylland- Hoffenheim maçı saat kaçta?

Midtjylland - Hoffenheim maçı 25 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Tabii platformunda canlı yayınlanacak.

Midtjylland- Hoffenheim maçı hangi kanalda?

Midtjylland- Hoffenheim maçı TRT TABİİ platformundan canlı yayınlanacak.

Tabii TV ücretli mi?

Bu akşam yayınlanan bazı Avrupa Ligi maçlarını TRT 1 canlı yayınını internet üzerinden TRT'nin ücretsiz dijital platformu TABİİ'den de naklen takip edebilirsiniz.

Tabii internetten izlenir mi?

Tabii, internet üzerinden erişilebilen bir dijital platformdur. Kullanıcılar, TRT Tabii'nin resmi web sitesinden veya mobil uygulaması aracılığıyla kayıt olabilirler.

Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

25 Eylül Çarşamba

19.45 Bodo Glimt (Norveç) - Porto (Portekiz)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Elfsborg (İsveç)

22.00 Galatasaray - PAOK (Yunanistan)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Midtjylland (Danimarka) - Hoffenheim (Almanya)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lazio (İtalya)


22.00 Manchester United (İngiltere) - Twente (Hollanda)

22.00 Anderlecht (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Nice (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

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