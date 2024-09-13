Haber Tarihi: 13 Eylül 2024 11:54 - Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 11:54

Mevlid kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2024

Kandil namazı kılınışı, 2024 Mevlid Kandili'nin idrak edilecek olması nedeniyle tüm İslam camiası tarafından merak edilmeye başladı. İslam dininde kutsal olarak kabul edilen kandil gecelerini en güzel şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Mevlid Kandili namazının nasıl kılınacağını merak ediyor. Dini vazifelerini ve ibadetlerini yerine getirmek isteyen birçok kişi, "Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet Mevlid Kandili namazı kılınışı.

Mevlid kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2024
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Kandil namazının nasıl kılınacağı, 14 Eylül'de idrak edilecek olan Mevlid Kandili nedeniyle binlerce kişi tarafından araştırılmaya başladı. Mübarek Mevlid Kandili gecesinde ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, nafile olarak kandil namazı kılabilecek. Peki, kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet Mevlid Kandili namazı kılınışı.

Kandil günlerinde, cemaatle birlikte kılınan bir namaz olan tesbih namazı kılmak müstehaptır.

Peygamber Efendimiz (sav), bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebu Davud). Bu nedenle kandil günlerinde tesbih namazının kılınması tavsiye edilir.

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

- İlk olarak niyet edilir "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar),

- Sübhaneke okunur,

- Sübhaneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

- Sonra euzübesmele çekilir, Fatiha Suresi ve Namaz Suresi okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir,

- Bu tesbih, rükuya varınca 10 kere, rükudan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Her rekatta 75 tesbih yapılmış olur,

- İkinci rekata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fatiha suresi ve namaz suresi okunup 10 kere tesbih getirilir.

- İkinci rekat sonrası oturuşta Ettahiyyatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunur, sonra 3. rekata kalkılır,

- Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır,

- Son oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena Firli okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek ve toplam üç yüz tesbih yapılmış olarak tesbhi namazı tamamlanır.

Bu mübarek kandil günlerini ibadetle geçirmek için namaz kılmak isteyenler, vakit namazlarının ve tesbih namazının yanı sıra; teheccüd namazı, şükür namazı, hacet namazı ve kaza namazı kılabilirler.

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