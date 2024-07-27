Mete Gazoz ne zaman yarışacak? 2024 Paris Olimpiyatları

Fransa'nın başkenti Paris'teki İnvalides alanında yapılan Okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları tamamlandı. Erkeklerde dünya ve olimpiyat şampiyonluğu sevinci yaşayan Mete Gazoz, 676 puanla 8'inci olarak 32 turunda Şilili sporcu Andres Felipe Gallardo Ferrada'yla eşleşti. Aynı puana ulaşan bir diğer sporcumuz Berkim Tümer, 10'uncu olarak Meksikalı Carlos Rojas'la mücadele edecek. 58. sırayı alan Muhammed Abdullah Yıldırmış ise ABD'li Brady Ellison'la son 16 turuna kalmak için kozlarını paylaşacak. Peki Mete Gazoz Olimpiyatlarda ne zaman yarışacak? İşte, milli okçunun maç programına ilişkin detaylar…



METE GAZOZ OLİMPİYATLARDA NE ZAMAN YARIŞACAK?



30 Temmuz Salı, 18.58

Mete Gazoz – Andres Felipe Gallardo Ferrada (Şili)



31 Temmuz Çarşamba, 20.29

Elif Berra Gökkır - Nurul Azreena Mohamad Fazil (Malezya)



1 Ağustos Perşembe, 11.48 Muhammed Abdullah Yıldırmış – Brady Ellison (ABD)



1 Ağustos Perşembe, 16.43

Ulaş Berkim Tümer – Carlos Rojas (Meksika)



Karma Takım (Mete Gazoz & Elif Berra Gökkır)

2 Ağustos Cuma, 12.05

Türkiye – Japonya





Olimpiyat Komitesi tarafından açıklanan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Yarışma Programı'na göre Mete Gazoz 29 Temmuz Pazartesi günü saat 15.15'te Klasik Yay Erkek Takımı ile birlikte mücadele edecek.



MİLLİ OKÇUNUN RAKİBİ BELLİ OLDU



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi.



Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi.



Erkeklerde dünya ve olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 676 puanla 8'inci olarak 32 turunda Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada'yla eşleşti.



Aynı puanı alan Ulaş Berkim Tümer 10'uncu olarak Meksikalı Carlos Rojas'la, 640 puanla 58. sırayı alan Muhammed Abdullah Yıldırmış ise ABD'li Brady Ellison'la son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.



Sabah seansında ise milli okçu Elif Berra Gökkır, sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaparak 5. olmuş ve 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'la eşleşmişti.



Ayrıca Klasik Yay Erkek Takımı, 1992 puanla takımlar sıralamasında 6'ncı, Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Takımı 1347 puanla yine 6'ıncı sırada yer aldı.



METE GAZOZ'UN BAŞARILARI



2021 Olimpiyat Oyunları Şampiyonluğu



2023 Dünya Şampiyonluğu



Oran 2022 Akdeniz Oyunları - 2 Altın, 1 Gümüş



Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları - 1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz



Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları - 1 Altın



Tarragona 2019 Akdeniz Oyunları - 1 Altın

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