Haber Tarihi: 27 Temmuz 2024 11:19 - Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2024 11:19

Mete Gazoz ne zaman yarışacak? 2024 Paris Olimpiyatları

25 yaşındaki başarılı sporcu, Paris Yaz Olimpiyatları açılış töreninde Türk bayrağını dalgalandırdı. Atıcılıkta Olimpiyat, Avrupa ve Dünya şampiyonluğu bulunan milli okçu, klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışlarını tamamladı. Türkiye adına Paris Olimpiyatları'nda iddialı isimlerin başında gelen Mete Gazoz'un rakibi belli oldu. Mete Gazoz Klasik Yay Erkek Takımı'nda Ulaş Tümer ve Abdullah Yıldırmış ile mücadele edecek. Peki Mete Gazoz ne zaman yarışacak? İşte, Paris Yaz Olimpiyatları yarışma programına ilişkin bilgiler…

Mete Gazoz ne zaman yarışacak? 2024 Paris Olimpiyatları
Abone Ol
Fransa'nın başkenti Paris'teki İnvalides alanında yapılan Okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları tamamlandı. Erkeklerde dünya ve olimpiyat şampiyonluğu sevinci yaşayan Mete Gazoz, 676 puanla 8'inci olarak 32 turunda Şilili sporcu Andres Felipe Gallardo Ferrada'yla eşleşti. Aynı puana ulaşan bir diğer sporcumuz Berkim Tümer, 10'uncu olarak Meksikalı Carlos Rojas'la mücadele edecek. 58. sırayı alan Muhammed Abdullah Yıldırmış ise ABD'li Brady Ellison'la son 16 turuna kalmak için kozlarını paylaşacak. Peki Mete Gazoz Olimpiyatlarda ne zaman yarışacak? İşte, milli okçunun maç programına ilişkin detaylar…

METE GAZOZ OLİMPİYATLARDA NE ZAMAN YARIŞACAK?

30 Temmuz Salı, 18.58
Mete Gazoz – Andres Felipe Gallardo Ferrada (Şili)

31 Temmuz Çarşamba, 20.29
Elif Berra Gökkır - Nurul Azreena Mohamad Fazil (Malezya)

1 Ağustos Perşembe, 11.48 Muhammed Abdullah Yıldırmış – Brady Ellison (ABD)

1 Ağustos Perşembe, 16.43
Ulaş Berkim Tümer – Carlos Rojas (Meksika)

Karma Takım (Mete Gazoz & Elif Berra Gökkır)
2 Ağustos Cuma, 12.05
Türkiye – Japonya


Olimpiyat Komitesi tarafından açıklanan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Yarışma Programı'na göre Mete Gazoz 29 Temmuz Pazartesi günü saat 15.15'te Klasik Yay Erkek Takımı ile birlikte mücadele edecek.

MİLLİ OKÇUNUN RAKİBİ BELLİ OLDU

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi.

Erkeklerde dünya ve olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 676 puanla 8'inci olarak 32 turunda Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada'yla eşleşti.

Aynı puanı alan Ulaş Berkim Tümer 10'uncu olarak Meksikalı Carlos Rojas'la, 640 puanla 58. sırayı alan Muhammed Abdullah Yıldırmış ise ABD'li Brady Ellison'la son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

Sabah seansında ise milli okçu Elif Berra Gökkır, sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaparak 5. olmuş ve 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'la eşleşmişti.

Ayrıca Klasik Yay Erkek Takımı, 1992 puanla takımlar sıralamasında 6'ncı, Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Takımı 1347 puanla yine 6'ıncı sırada yer aldı.

METE GAZOZ'UN BAŞARILARI

2021 Olimpiyat Oyunları Şampiyonluğu

2023 Dünya Şampiyonluğu

Oran 2022 Akdeniz Oyunları - 2 Altın, 1 Gümüş

Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları - 1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları - 1 Altın

Tarragona 2019 Akdeniz Oyunları - 1 Altın
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'nin bitirim golcüsü: Youssef En-Nesyri! Fenerbahçe Fenerbahçe'nin bitirim golcüsü: Youssef En-Nesyri!
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 Gündem DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024
Kaan Ayhan Avrupa'da da başarı istiyor: Galatasaray Kaan Ayhan Avrupa'da da başarı istiyor:
Jose Mourinho'dan Sander Berge baskısı! Fenerbahçe Jose Mourinho'dan Sander Berge baskısı!
Galatasaray'ın yeni hedefi Gabriel Sara Galatasaray Galatasaray'ın yeni hedefi Gabriel Sara
Mourinho'dan Tadic'e yeni görev! Fenerbahçe Mourinho'dan Tadic'e yeni görev!
Mete Gazoz ne zaman yarışacak? 2024 Paris Olimpiyatları Gündem Mete Gazoz ne zaman yarışacak? 2024 Paris Olimpiyatları
Beşiktaş'a Barcelona'dan müjdeli haber Beşiktaş Beşiktaş'a Barcelona'dan müjdeli haber
CANLI Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Fenerbahçe CANLI Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Eray Yazgan'dan Tete için flaş açıklama!
2
Hojlund'dan Jelert'e mesaj
3
Rodrigo Becao'ya Fransa'dan talip
4
Galatasaray'dan Wendel için son teklif
5
İtalya'dan Icardi için flaş iddia; "Milan ve Napoli..."
6
Galatasaray'dan Kolombiyalı yıldıza 16 milyon euro!
7
Arabistan'dan Semih Kılıçsoy hamlesi!

SON HABERLER

yukarı ok