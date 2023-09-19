Haber Tarihi: 19 Eylül 2023 17:26 - Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 17:26

Merve Taşkın kimdir? Onlyfans yıldızı Merve Taşkın'ın hayatı

Onlyfans yıldızı Merve Taşkın, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla dikkat çeken Merve Taşkın'ın özel hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Merve Taşkın kimdir, kaç yaşında ve nereli

Merve Taşkın kimdir? Onlyfans yıldızı Merve Taşkın'ın hayatı
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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda Onlyfans üzerinden aylık gelirinin ne kadar olduğunu açıkladı.
Ayda 100 bin dolar kazandığını fakat bu miktarın kendisine yetmediğini söyledi Taşkın şöyle konuştu:

"Yaşam stilim için çok az bir miktar açıkçası. İnan tüm para dünyayı gezerken ödediğim Airbnb villalarına, business class uçak biletlerine vs. gidiyor. Yaşadığım hayatı daha rahat yaşayabilmek için ayda en az 1 milyon dolar kazanmam gerek."

MERVE TAŞKIN KİMDİR?

Merve Taşkın, 21 Ocak 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 25 yaşında olan sosyal medya fenomeni paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Twitter'da birçok kez gündeme gelen Merve Taşkın, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir paylaşımla adını duyurdu.

TEŞHİRCİLİK SUÇLAMASINDAN BERAAT ETMİŞTİ

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın, sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verilmişti.

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Taşkın avukatları Feyza Altun ve Emrah Karatay birlikte katılmıştı.

Kendisine söz verilen sanık Merve Taşkın, beraatini talep etmiş ve mahkeme, "Müstehcenlik" suçundan dava açılmışsa da atılı suçun unsurları oluşmadığından Merve Taşkın'ın beraatine karar vermişti.


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Merve Taşkın
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