Merve Taşkın kimdir? Onlyfans yıldızı Merve Taşkın'ın hayatı

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda Onlyfans üzerinden aylık gelirinin ne kadar olduğunu açıkladı.Ayda 100 bin dolar kazandığını fakat bu miktarın kendisine yetmediğini söyledi Taşkın şöyle konuştu:"Yaşam stilim için çok az bir miktar açıkçası. İnan tüm para dünyayı gezerken ödediğim Airbnb villalarına, business class uçak biletlerine vs. gidiyor. Yaşadığım hayatı daha rahat yaşayabilmek için ayda en az 1 milyon dolar kazanmam gerek."Merve Taşkın, 21 Ocak 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 25 yaşında olan sosyal medya fenomeni paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Twitter'da birçok kez gündeme gelen Merve Taşkın, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir paylaşımla adını duyurdu.Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın, sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verilmişti.İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Taşkın avukatları Feyza Altun ve Emrah Karatay birlikte katılmıştı.Kendisine söz verilen sanık Merve Taşkın, beraatini talep etmiş ve mahkeme, "Müstehcenlik" suçundan dava açılmışsa da atılı suçun unsurları oluşmadığından Merve Taşkın'ın beraatine karar vermişti.