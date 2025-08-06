Haber Tarihi: 06 Ağustos 2025 13:41 - Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 13:41

Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2025 Merkür retrosu

Merkür retrosu etkisini temmuz ayından bu yana sürdürüyor. Merkür gerileme dönemi her yıl belli zamanlarda gerçekleşiyor. Bu süreç iletişim, teknoloji, seyahat ve anlaşmalarla ilgili zorluklar ve aksilikler getirdiği düşünülen zaman dilimleridir. Peki, Retro ve etkileri ne zaman bitecek?

Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2025 Merkür retrosu
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Göklerde geri gidiş sona eriyor… 2025 yazına damgasını vuran Merkür retrosu, 10 Ağustos 2025 itibarıyla sona eriyor. Astrologlara göre, bu dönem boyunca yaşanan iletişim krizleri, elektronik arızalar ve yanlış anlaşılmalar yavaş yavaş etkisini yitirecek.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 yılında üç kez yaşanacak Merkür retrosunun ikinci evresi, Aslan burcunda gerçekleşti. Bu dönemin başlangıcı kaynaklara göre 17 veya 18 Temmuz 2025 olarak kayıtlara geçerken, bitiş tarihi olarak çoğu kaynak 10 ya da 11 Ağustos 2025 tarihini gösteriyor.

ASTROLOJİK ETKİLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Uzmanlara göre Merkür'ün ileri harekete geçmesiyle birlikte iletişim, ticaret, seyahat ve teknolojik konularda yaşanan aksamalar normale dönecek.

Ancak retro sonrası birkaç günlük "gölge dönemi" nedeniyle etkiler hemen kaybolmayabilir. Özellikle 13-14 Ağustos'a kadar temkinli olmakta fayda var.


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