Merkür retrosu ne zaman bitecek? 2024

2024 yılı, astroloji dünyasında önemli Merkür retrosu dönemleriyle dolu. Bu yılın ilk Merkür retrosu 1 Nisan'da başlayıp 25 Nisan'da sona erdi. Ardından, 5 Ağustos 2024'te başlayacak olan ikinci retro, 29 Ağustos 2024'e kadar sürecek. Bu retro, Başak ve Aslan burçlarında gerçekleşecek ve iletişim, teknoloji gibi konularda bazı zorluklar getirecek.



Merkür retrosu dönemlerinde, iletişimde yanlış anlamalar, teknolojik aksaklıklar ve planlardaki beklenmeyen değişiklikler sıkça yaşanır. Bu süreç, bireyleri geçmişe dönmeye, düşünmeye ve ayrıntılara dikkat etmeye zorlar. Özellikle Başak burcunun etkisi altında, detaylara odaklanmak ve hizmet etme temaları ön plana çıkacak.



2024 yılı boyunca üç Merkür retrosu daha gerçekleşecek:



5 - 29 Ağustos 2024: Başak ve Aslan burcunda



25 Kasım - 15 Aralık 2024: Yay burcunda



Bu dönemler, bireylerin kendilerini yeniden değerlendirmeleri ve geçmişteki yarım kalan işlerini tamamlama fırsatı bulmaları için uygun zamanlar olarak görülüyor.



Sonuç



2024 yılı, Merkür retrosunun etkileriyle dolu bir dönem sunuyor. 5 Ağustos'ta başlayacak olan retro, 29 Ağustos'ta sona erecek ve bu süreçte iletişim, teknoloji ve planlamalar konusunda dikkatli olunması öneriliyor. Bu dönemde, geçmişle yüzleşmek ve yeni bakış açıları geliştirmek için fırsatlar yaratılabilir.