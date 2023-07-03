MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 TEMMUZ ENFLASYON FARKI | 6 aylık enflasyon farkı ne kadar? Haziran ayı Emekli ve memur maaşı zam hesaplaması

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam alan memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı tutarında maaşlarına zam alıyor. Haziran ayı enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş devam ederken gözler "6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, Haziran 2023 6 aylık enflasyon farkı toplamı ile ilgili detaylar...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı bayramlaşma programında konuştu. Memur maaşları ile ilgili düzenleme mesajı veren Erdoğan "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullandı.Memur maaş zammında bu yıl enflasyon farkının yanı sıra refah payı eklemesi de yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının Temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini ifade etti. Işıkhan açıklamasında en düşük memur maaşının net 22 bin olacağını bir kez daha hatırlattı.Temmuz ayında hiçbir memurun maaşı 22 bin liranın altında kalmayacak. Bakan Işıkhan açıklamasının devamında hedeflerinin torba yasa ile paydaşları memnun edecek bir düzenleme olduğunu vurguladı.Memur maaşları için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Son olarak Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyonu toplam 15.26 oldu.2023'ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ile emeklileri maaşlarını yüzde 6 zamlı alacak. 2023'ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i geçmesi halinde de aradaki fark maaş zamlarına eklenecek. Enflasyon maaşının yanı sıra maaşlara refah payı da eklenecek.Ocak-Haziran ayları arasındaki enflasyon rakamlarını kapsayan 6 aylık enflasyon farkı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı belli oldu. Kesin oran, Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 2023 Temmuz emekli ve memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı?Buna göre:* 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26* 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.Memur ve emeklilerin zam oranı da 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artarken yıllık bazda yüzde 39,59'a gerilediTüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,59 ile son 17 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 40,76 ile son 24 ayın en düşük seviyesine geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayısta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 63,72, yurt içi üretici fiyatları yüzde 95,8 arttı.Aylık bazda TÜFE yüzde 0,04, Yİ-ÜFE yüzde 0,65 artış gösterdi.TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,81 yükseldi.Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 39,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 40,76 oldu.Böylece yıllık enflasyon, TÜFE'de son 17, Yİ-ÜFE'de ise son 24 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.TÜFE, Aralık 2021'de yüzde 36,08, Yİ-ÜFE de Mayıs 2021'de 38,33 seviyesinde gerçekleşmişti.Emekli maaş zammı hesaplamasında, 5 aylık enflasyon farkı 14,52 olarak çıktı. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek.7 bin 500-10 bin => Yüzde 45 zam10 bin-15 bin TL => Yüzde 40 zam15 bin-20 bin TL => Yüzde 35 zam20 bin ve üzeri => Yüzde 30 zamBurada yukarıdaki tablodaki zamların belirlenmesi durumunda, örneğinde 10 bin TL alan emeklinin maaşı 4 bin TL artacakken, 20 bin TL alan emeklinin maaşı yüzde 30 zamla 6 bin TL artacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak ayı maaş genelgesine göre en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL olarak açıklandı. Bu evli ve 2 çocuklu bir memurun maaşı. Yine bu rakam net 22 bin TL düzeyine yükselecek. 7 bin 901 TL alan memur emeklisi maaşı da aynı oranda yükselirse bu rakam 14 bin 671 TL olacak. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak.