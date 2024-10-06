Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson neden öldü, kimdir?

MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson kızı Eda Alanson'un ani ölümüyle yıkıldı. Alanson'un vefatı sevenlerini ve ailesini üzdü.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

MESAM'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MFÖ grubunun başarılı solisti Mazhar Alanson'un kızı, değerli üyemiz Eda Alanson'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Eda Alanson'un hastalığı da belli oldu. Alanson'un bir süredir kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Özel hastanede yaşama gözlerini yuman Eda Alanson için baba Mazhar Alanson'un İstanbul'dan Ankara'ya cenazeyi teslim almak için geldiği ve Pazar günü İstanbul'da tören yapılacağı öğrenildi.

Eda Alanson ile kardeşi Hilmi Alanson'un annesi Hale Alanson, 2021 yılında vefat etmişti. Mazhar Alanson ile Hale Alanson, 1972-2002 arasında evli kalmıştı.

Sanatçı Mazhar Alanson ve Hale Alanson'un evliliğinden dünyaya gelen kızı gazetecilik ve metin yazarlığı yaptı. Sanatla iç içe büyüyen Alanson, sinema alanında da deneyim kazandı.

Eda Alanson, Mazhar Alanson'un başrolünü Güven Kıraç'la paylaştığı ve 2009'da yayınlanan "Kirpi" isimli sinema filminde hem metin yazarlığı yaptı hem de rol aldı. Ayrıca MFÖ'nün çıkardığı albüm AGU'da yer alan 'Muaf' adlı şarkıcının sözleri de kendisine ait.

Eda Alanson, kanser hastalığı nedeniyle 50 yaşında vefat etti.