Manchester City Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Manchester City Leipzig Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester City Leipzig ile karşı karşıya geliyor. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Marco Rose'un ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Manchester City - Leipzig maçı canlı izleme detaylarıEtihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Young Boys'u 3-0 mağlup etmişti.Leipzig ise Kızılyıldız deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)