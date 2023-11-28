Haber Tarihi: 28 Kasım 2023 13:55 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 13:55

Manchester City Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Manchester City Leipzig Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle

Manchester City - Leipzig maçı canlı izle şifresiz izle | Manchester City - Leipzig maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Leipzig ile karşılaşacak. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Manchester City - Leipzig maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Manchester City - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Manchester City Leipzig maçı canlı izleme detayları

Manchester City Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Manchester City Leipzig Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester City Leipzig ile karşı karşıya geliyor. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Marco Rose'un ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Manchester City - Leipzig maçı canlı izleme detayları
MANCHESTER CİTY – LEİPZİG MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ

MANCHESTER CİTY - LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MANCHESTER CİTY - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Young Boys'u 3-0 mağlup etmişti.

Leipzig ise Kızılyıldız deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTANIN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:


Bugün:

20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)

23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)

23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)

23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)

Yarın:

20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)

20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)

23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Manchester City
Gündem

Diğer Haberler

Trabzonsporlu futbolculardan örnek davranış Trabzonspor Trabzonsporlu futbolculardan örnek davranış
Yılbaşı Programları 2024: İstanbul, Ankara, İzmir Yılbaşı Etkinlikleri Gündem Yılbaşı Programları 2024: İstanbul, Ankara, İzmir Yılbaşı Etkinlikleri
Fuat Çapa: 'Devre gelmeden 17-18 puan alabiliriz' Samsunspor Fuat Çapa: "Devre gelmeden 17-18 puan alabiliriz"
Nordsjaelland - Fenerbahçe maçına Fransız düdük Fenerbahçe Nordsjaelland - Fenerbahçe maçına Fransız düdük
Beşiktaş'ın Club Brugge maçı hakemi belli oldu UEFA Konferans Ligi Beşiktaş'ın Club Brugge maçı hakemi belli oldu
Yılbaşı Sepeti ve Fiyatları 2024 | Migros Yılbaşı Sepeti Gündem Yılbaşı Sepeti ve Fiyatları 2024 | Migros Yılbaşı Sepeti
Milli Piyango bilet fiyatları 2024: Milli Piyango yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Gündem Milli Piyango bilet fiyatları 2024: Milli Piyango yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?
Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 23. kez sahada Galatasaray Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 23. kez sahada
Galatasaray-Manchester United maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı yayınlanacak? TV 8,5 yayın akışı Gündem Galatasaray-Manchester United maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı yayınlanacak? TV 8,5 yayın akışı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İsmail Kartal'dan sol bekte son çare Kai Havertz taktiği
2
Manchester United, İstanbul'a 7 eksikle geliyor
3
Acun Ilıcalı, Hatayspor'dan istiyor: Dele-Bashiru
4
Galatasaray'da Davinson Sanchez'in yokluğu böyle dolacak
5
Başkan açıkladı: "Bursaspor kapanabilir"
6
Rıza Çalımbay iki ismin biletini kesti
7
Galatasaray'dan sol beke yeni aday: Jesus Angulo

SON HABERLER

yukarı ok