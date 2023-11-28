Haber Tarihi: 28 Kasım 2023 13:30 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 13:30

Lazio Celtic Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Lazio Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio Celtic maçı canlı izle şifresiz izle | Lazio Celtic maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Lazio Celtic maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Lazio Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lazio Celtic maçı canlı izleme detayları

Lazio Celtic Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Lazio Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Lazio Celtic ile karşı karşıya geliyor. Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, deplasmanda Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Peki, Lazio Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Lazio Celtic maçı canlı izleme detayları
LAZİO – CELTİC MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ

LAZIO - CELTIC MAÇI SAAT KAÇTA?

Stadio Olimpico'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

LAZIO - CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Lazio, grupta oynadığı son maçta evinde Feyenoord ile oynadığı maçta 1-0'lık galibiyet almıştı.

Celtic ise deplasmanda karşılaştığı Atletico Madrid karşısında 6-0'lık mağlubiyet almıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTANIN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:


Bugün:

20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)

23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)

23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)

23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)

Yarın:

20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)

20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)

23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)

 

 
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