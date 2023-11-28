Lazio Celtic Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Lazio Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Lazio Celtic ile karşı karşıya geliyor. Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, deplasmanda Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Peki, Lazio Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Lazio Celtic maçı canlı izleme detaylarıStadio Olimpico'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.Lazio, grupta oynadığı son maçta evinde Feyenoord ile oynadığı maçta 1-0'lık galibiyet almıştı.Celtic ise deplasmanda karşılaştığı Atletico Madrid karşısında 6-0'lık mağlubiyet almıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)