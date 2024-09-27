Haber Tarihi: 27 Eylül 2024 13:37 - Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 13:37

Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey eşi ve sevgilisi

Bir süredir tur rehberi Jeremy Dufrene beraber olan dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey'in sürpriz şekilde nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Herkes Lana Del Rey evlendi mi? sorusunu sorarken şarkıcının paylaşılan düğün fotoğrafı ses getirdi.

Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey eşi ve sevgilisi
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Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey, evlilik kararıyla herkesi şaşırttı. Çok mutlu olduğunu dile getiren sanatçının ani kararı sevenlerini şaşırttığı kadar ailesini de bir hayli şok etti.

LANA DEL REY EVLENDİ Mİ?

Yaklaşık 1 ay önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene çifti, Louisiana'daki Des Allemandes Körfezi'nde evlendi. Perşembe günü evlenen Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene'nin düğününe az sayıda kişi katıldı. Lana Del Rey'i bu mutlu gününde kız kardeşi Caroline Grant ve erkek kardeşi Charlie Hill-Grant da yalnız bırakmadı.

LANA DEL REY KİMDİR?

21 Haziran 1985 doğumlu Lana Del Rey, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarıdır. Del Rey ilk olarak 15 yaşında New York'taki kulüplerde şarkı söylemeye başladı. 22 yaşında 5 Points Records ile ilk anlaşmasını yaptı ve Haziran 2010 tarihinde Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant isimli albümünü yayımladı.
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