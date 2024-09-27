Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey eşi ve sevgilisi

Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey, evlilik kararıyla herkesi şaşırttı. Çok mutlu olduğunu dile getiren sanatçının ani kararı sevenlerini şaşırttığı kadar ailesini de bir hayli şok etti.

Yaklaşık 1 ay önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene çifti, Louisiana'daki Des Allemandes Körfezi'nde evlendi. Perşembe günü evlenen Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene'nin düğününe az sayıda kişi katıldı. Lana Del Rey'i bu mutlu gününde kız kardeşi Caroline Grant ve erkek kardeşi Charlie Hill-Grant da yalnız bırakmadı.

21 Haziran 1985 doğumlu Lana Del Rey, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarıdır. Del Rey ilk olarak 15 yaşında New York'taki kulüplerde şarkı söylemeye başladı. 22 yaşında 5 Points Records ile ilk anlaşmasını yaptı ve Haziran 2010 tarihinde Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant isimli albümünü yayımladı.