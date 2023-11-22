Kurban Bayramı ne zaman? (2024 Kurban Bayramı başlangıcı)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2023 yılının sonuna doğru gidilirken yeni yıl öncesi 2024'ün resmi tatil günleri takvimi belli oldu. Yıllık izinleriyle resmi tatilleri birleştirerek uzatmak isteyenler, tam olarak dini ve milli tatil günlerinin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Önümüzdeki yıl çalışanlar yıl içinde 7 gün izin kullanmaları halinde toplamda 40 gün tatil yapabilecek. 2024 resmi tatiller (Ramazan, Kurban Bayramı) hangi günler?2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü eda edilecek.15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 PerşembeÜç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 CumaMirac Kandili: 06 Şubat 2024 SalıBerat Kandili: 24 Şubat 2024 CumartesiRamazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 PazartesiKadir Gecesi: 05 Nisan 2024 CumaArefe: 09 Nisan 2024 SalıRamazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 ÇarşambaRamazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 PerşembeRamazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 CumaArefe: 15 Haziran 2024 CumartesiKurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 PazarKurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 PazartesiKurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 SalıKurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 ÇarşambaHicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 PazarAşure Günü: 16 Temmuz 2024 SalıMevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi