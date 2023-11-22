Kurban Bayramı ne zaman? (2024 Kurban Bayramı başlangıcı)

2023 yılının sonuna doğru gidilirken yeni yıl öncesi 2024'ün resmi tatil günleri takvimi belli oldu. Yıllık izinleriyle resmi tatilleri birleştirerek uzatmak isteyenler, tam olarak dini ve milli tatil günlerinin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Önümüzdeki yıl çalışanlar yıl içinde 7 gün izin kullanmaları halinde toplamda 40 gün tatil yapabilecek. 2024 resmi tatiller (Ramazan, Kurban Bayramı) hangi günler? 2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü eda edilecek.
15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma
Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı
Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi
Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi
Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma
Arefe: 09 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma
Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba
Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar
Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı
Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi