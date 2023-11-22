Haber Tarihi: 22 Kasım 2023 15:13 - Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 15:13

Kurban Bayramı ne zaman? (2024 Kurban Bayramı başlangıcı)

Kurban Bayramı'nın yeni yılda ne zaman idrak edileceği, bir sonraki yılın planlamasını yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, 2024 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman? (2024 Kurban Bayramı başlangıcı)
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2023 yılının sonuna doğru gidilirken yeni yıl öncesi 2024'ün resmi tatil günleri takvimi belli oldu. Yıllık izinleriyle resmi tatilleri birleştirerek uzatmak isteyenler, tam olarak dini ve milli tatil günlerinin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Önümüzdeki yıl çalışanlar yıl içinde 7 gün izin kullanmaları halinde toplamda 40 gün tatil yapabilecek. 2024 resmi tatiller (Ramazan, Kurban Bayramı) hangi günler?
2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü eda edilecek.
15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma


Arefe: 09 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

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