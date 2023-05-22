Haber Tarihi: 22 Mayıs 2023 13:34 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 13:34

Kur korumalı mevduat caiz mi? Diyanet açıkladıı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en üst danışma kurulu olan Din İşleri Yüksek Kurulu, internet sitesinden yöneltilen "Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına para yatırmanın, buradan gelecek fazlalıkları kullanmanın dini hükmü nedir" sorusunu yanıtladı.

Kur korumalı mevduat caiz mi? Diyanet açıkladıı
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Kur korumalı vadeli mevduat caiz mi? Diyanet açıkladıı  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin ardından "vadeli mevduatın haram olduğu" yönündeki fetvası gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni model için de "haram" fetvası verdi. Yeni sistemin de "vadeli mevduata" ilişkin hükümlere tabi olduğunu, bu sistemde de faiz tahakkuk ettirildiğini belirten Din İşleri Yüksek Kurulu fetvacısı, "Sakıncılı, haram" dedi.
Erdoğan, Merkez Bankası'nın (MB) faiz indirmesine ilişkin kasımdaki "Nas ortada. Nas orada olduğuna göre sana bana ne oluyor? Olaya buradan bakacağız ve adımımızı ona göre atacağız" açıklamasının ardından 19 Aralık'ta da "Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak 'nas'lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu" demişti.

Ancak Türk Lirası'nın yüksek değer kaybının önlenmesine ilişkin yeni ekonomik tedbirleri açıklayan Erdoğan, kur korumalı TL vadeli mevduat sistemini duyurmuştu. Ardından ise Diyanet'in, vadeli mevduat hesabına ilişkin "Müslümanlar faizli mevduata bilerek ve isteyerek para yatırmamalı. Mevduat hesaplarına tahakkuk ettirilen fazlalıklar faiz olup dinen haramdır" fetvası gündeme gelmişti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Diyanet, bu kez de yeni sisteme ilişkin fetva verdi. Diyanet'in telefonla fetva hizmeti verdiği ALO 190 Fetva Hattı üzerinden "Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı kullanmanın dini hükmü"ne yanıt verildi. Diyanet'in vadeli mevduat hesabına ilişkin verdiği fetvanın anımsatıldığı yanıtta, "Aynı fetva geçerli. Dinen aynı hükümlere sahip. Vadeli mevduatta da faiz geçerli kur korumalıda da. Sonuçta banka fazlalık veriyor, yani faiz tahakkuk ediyor. Bu yüzden sakıncalı, haram" denildi.

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Kur korumalı mevduat
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