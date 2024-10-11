Kredi kartı limit düşürme nasıl yapılır? Garanti, İş Bankası Yapı Kredi, Ziraat, Akbank kredi kartı limit düşürme

Meclis'e sunulan yeni kanun teklifine göre, limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartı sahiplerinden Savunma Sanayi Destekleme Fonu için yıllık 750 TL katkı payı alınacak. Gayrimenkul alım satımında da alıcı ve satıcıdan katkı payı kesilecek.



Kredi Kartı Limiti Nasıl Düşürülür?



Kredi kartı limitini düşürmek için kredi kartı borcunun bulunmaması gerekir. Borcun ödenmesi durumunda limit düşürme talebi banka tarafından uygulanır. Kredi kartı limit düşürme işlemi şu kanallar aracılığıyla yapılır:



ilgili bankanın dijital bankacılık hizmetinden yararlanılarak talep bankaya iletilir,



şubeler aracılığıyla kredi kartı limiti düşürülmesi talep edilebilir. Bankada bulunan talep dilekçesini doldurarak banka görevlisine teslim edebilir ve limit düşürme talebinizi bildirilir.



bankanın müşteri temsilciliğini arayarak limit düşürme talep edilebilir.



Dijital Bankacılık ile Kredi Kartı Limiti Düşürme



Kredi kartı limitini düşürmek için bankalara ait dijital bankacılık uygulamaları hem kolay hem de daha hızlı bir şekilde talep iletilmesini sağlar.



Dijital bankacılık uygulamaları üzerinden şu adımları takip ederek limit düşürme talebinde bulunabilirsiniz:



Kartlarım ----- Kredi Kartlarım ----- Ayarlar ---- Limit Ayarları



Kredi kartı limiti hesaplamak için kredi kartı limit hesaplama aracımızı kullanın



Kredi Kartı Limit Düşürme Kaç Günde Olur?



Bankalar limit düşürme talebinin ardından 7 gün içerisinde talebi uygulamakla yükümlüdür.



Kredi kartının limiti nasıl artırılır öğrenmek için kredi kartı limiti nasıl yükseltilir yazımızı inceleyin.



Şubeden Kredi Kartı Limiti Düşürme



Bankaların en yakın şubesine gidip sıra alarak kredi kartı limit düşürme talebinde bulunabilir. Şubeler sıra bekleme konusunda dezavantajlı olduğu için müşteri hizmetleri ya da dijital bankacılık kanalları kullanılarak da limit düşürülebilir.

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