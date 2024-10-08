Haber Tarihi: 08 Ekim 2024 13:50 - Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 13:50

Kredi alanlar burs başvurusu yapabilir mi? 2024

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi başvuruları başladı. Bununla birlikte kredi alan tekrar bursa başvurabilir mi sorusu da gündeme geldi. Peki, Kredi alanlar burs başvurusu yapabilir mi?

Kredi alanlar burs başvurusu yapabilir mi? 2024
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Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.

KREDİ ALAN ÖĞRENCİLER BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR Mİ?

Mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olan ve aşağıdaki 8. maddede belirtilen öncelikli burs verilecek öğrenciler kapsamına giren öğrencilerin burs almasına engel bir durumu olmaması halinde kredileri bu başvurularının ve durumlarının tespit edilmesi kaydıyla öncelikli öğrenci durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin e-Devlet üzerinden dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
• Gazinin kendisi veya bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler


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