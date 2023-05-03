KPSS ne zaman? 2023 KPSS başvuru tarihi ÖSYM takvimi

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili açıklama yaptı. Bu yıl yaklaşık 50 sınav yapılacağını söyleyen Ersoy, YKS'de depremzedelerden sınav ve başvuru ücreti alınmayacağını duyurdu.2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,2023-ÖABT'nin 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.2023 KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları,16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.KPSS 2023 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvurusunu 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapamayanlar 6-7 Haziran 2023 geç başvuru gününde başvuru yapabilecek.