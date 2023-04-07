Haber Tarihi: 07 Nisan 2023 10:23 - Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 10:23

KPSS 2023/4 TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA | KPSS 2023/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacağı, tercih sonrası gündeme geldi. MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları, binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Bakanlıkta istihdam edilmek üzere sözleşmeli mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli alımı başvuruları ÖSYM'nin KPSS-2023/4 kılavuzuyla 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Başvuru şartları arasında 2022-KPSS Lisans puanı alanların gerçekleştirdiği MEB personel alımı tercih sonuçları, yapılan değerlendirme sonrası ÖSYM'nin AİS ekranından ilan edilecek. Peki, KPSS 2023/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı 5 BİN personel alımı sonuçları belli oldu mu?.

KPSS 2023/4 TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA | KPSS 2023/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı sonuçları için gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. KPSS MEB tercih işlemleri ÖSYM tarafından 24-30 Mart tarihleri arasında alındı. Merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel alımı için tercih başvurularının tamamlanmasının ardından sonuç açıklaması için beklentiler arttı. 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alımı tercihleri KPSS-2023/4 tercih sonuçları henüz ilan edilmedi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.  
KPSS 2023/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. 30 MArt tarihinde başvuruların sona ermesi ve 31 Mart tarihinde tercih ücretinin yatırılmasının ardından sonuç açıklama için süreç başlayacak. ÖSYM'nin 5 bin personel alımını, diğer atamalar da göz önüne alındığında kısa sürede açıklaması bekleniyor. Sonuçlarjn 7 Nisan'a kadar gelmesi beklenmiyor. Sonuçlar açıklandığında haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel alımı için tercih başvurularının 24-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşti.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

MEB 5 Bin Personel Alımı tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllarda yapılan tercihler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının bir ay içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

MEB tarafından ilgili kanun gereğince merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek.

MEB TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM açıklaması ile adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Değerlendirmeler tamamlandığı zaman ÖSYM'nin internet adresinden tercih yerleştirme sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

MEB tarafından ilgili kanun gereğince merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek.
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