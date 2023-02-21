Haber Tarihi: 21 Şubat 2023 15:50 - Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 15:50

Köy evi desteği! Depremde köyde evleri yıkılanlara ev yapılacak mı, ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Osmaniye'de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet tüm güvenlik güçleri ile 11 ilde yerini almıştır. 271 bin görevli ile vatandaşımızın yardımına koştuk. Elimizdeki tüm imkanları kullandık" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. 70 bin köy evi yapacağız" dedi. Peki, Depremde köyde evleri yıkılanlara ev yapılacak mı, ücretsiz mi?

Köy evi desteği! Depremde köyde evleri yıkılanlara ev yapılacak mı, ücretsiz mi?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasar verdiği Osmaniye'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Saimbey Ortaokulu'nda depremzedeler ile görüştü. Deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.�
 

"KÖYLERİMİZİ DE 1 YIL İÇİNDE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Çiftçilerimiz içinde her türlü desteği veriyoruz. Kalıcı konutlar için harekete geçtik. 1 yıl içinde kalıcı konutları yetiştireceğiz. Osmaniyeli kardeşlerimiz tüm raporlara e devlet üzerinde kimlik numarası ile ulaşabilir. Şehirlerimizi bütünüyle yenilemek için çalışacağız.

Osmaniye'de 9 bin 550 konutla işe başlıyoruz. Yollarımızın tamamı açıktır.

458 bin bina acil yıkılacak. Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. 70 bin köy evi yapacağız. Adıyaman 8 bin 21, 14 bin 141, Malatya'da 17 bin 990 olmak üzere toplam 70 bin binayı hak sahiplerine vereceğiz.


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