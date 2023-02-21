Köy evi desteği! Depremde köyde evleri yıkılanlara ev yapılacak mı, ücretsiz mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasar verdiği Osmaniye'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Saimbey Ortaokulu'nda depremzedeler ile görüştü. Deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.�Tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Çiftçilerimiz içinde her türlü desteği veriyoruz. Kalıcı konutlar için harekete geçtik. 1 yıl içinde kalıcı konutları yetiştireceğiz. Osmaniyeli kardeşlerimiz tüm raporlara e devlet üzerinde kimlik numarası ile ulaşabilir. Şehirlerimizi bütünüyle yenilemek için çalışacağız.Osmaniye'de 9 bin 550 konutla işe başlıyoruz. Yollarımızın tamamı açıktır.458 bin bina acil yıkılacak. Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. 70 bin köy evi yapacağız. Adıyaman 8 bin 21, 14 bin 141, Malatya'da 17 bin 990 olmak üzere toplam 70 bin binayı hak sahiplerine vereceğiz.Ayrıntılar geliyor...