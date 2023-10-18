Haber Tarihi: 18 Ekim 2023 14:22 - Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 14:22

Konserler iptal mi oldu? 2023 konserler neden iptal oldu?

İsrail'in, Filistin'deki hastaneyi bombalayarak çok sayıda sivilin ölümüne neden olduğu saldırılar sonucunda bir çok yerde konserler iptal ediliyor. Peki, konserler iptal mi oldu? 2023 konserler neden iptal oldu?

Konserler iptal mi oldu? 2023 konserler neden iptal oldu?
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İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları katliama dönüşürken dün gece Gazze'deki Baptist Hastanesi'nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombaladı. İsrail'in bombalı saldırısı nedeniyle en az 850 kişi hayatını kaybetti. 20 Ekim Cuma ve 22 Ekim tarihlerinde Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemeyi planladığı iki konser de İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle iptal edildi.
İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılı Buluşmaları kapsamında 20 Ekim Cuma ve 22 Ekim Pazar günleri düzenlenmesi planlanan 100. Yıl' ve 'Anadolu'nun 100 yıllık Türküleri' konserleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle iptal edilmiştir. Vatandaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ESENYURT'TA KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Esenyurt 2. Kardeş Kültürler Festivali çerçevesinde yapılan eğlence etkinlikleri ve konserler iptal edildi. Filistin'e yapılan saldırıları kınadığını belirten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt: "Baskıya, zulme, işkenceye ve yapılan haksızlıklara hep birlikte sesimizi çıkaracağız" dedi.

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