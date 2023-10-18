Konserler iptal mi oldu? 2023 konserler neden iptal oldu?

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları katliama dönüşürken dün gece Gazze'deki Baptist Hastanesi'nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombaladı. İsrail'in bombalı saldırısı nedeniyle en az 850 kişi hayatını kaybetti. 20 Ekim Cuma ve 22 Ekim tarihlerinde Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemeyi planladığı iki konser de İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle iptal edildi.Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılı Buluşmaları kapsamında 20 Ekim Cuma ve 22 Ekim Pazar günleri düzenlenmesi planlanan 100. Yıl' ve 'Anadolu'nun 100 yıllık Türküleri' konserleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle iptal edilmiştir. Vatandaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.Esenyurt 2. Kardeş Kültürler Festivali çerçevesinde yapılan eğlence etkinlikleri ve konserler iptal edildi. Filistin'e yapılan saldırıları kınadığını belirten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt: "Baskıya, zulme, işkenceye ve yapılan haksızlıklara hep birlikte sesimizi çıkaracağız" dedi.