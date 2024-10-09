Köfteci Yusuf sahibi kimdir? Köfteci Yusuf kimin, kaç şubesi var?

Bursa merkezli restoran zinciri Köfteci Yusuf'un sahibinin kim olduğu son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak ediliyor.



Türkiye'nin birçok şehrinde şubesi bulunan işletmenin tek ortağı ve kurucusu bulunuyor.



KÖFTECİ YUSUF'UN SAHİBİ KİM?



Köfteci Yusuf, Yusuf Akkaş tarafından Bursa'nın İznik ilçesinde 1996 yılında kuruldu.



Köfteci Yusuf'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre günümüzde de yüzde 100'lük pay oranıyla firmanın sahibinin Yusuf Akkaş olduğu belirtiliyor.



28 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren işletenin Bursa'da 40, İstanbul'da 3, Ankara'da 22, İzmir'de 23, Balıkesir'de 12, Afyonkarahisar'da 8, Konya,da 7, Samsun Sakarya, ve Muğla'da 6, Kocaeli, Antalya'da 10, Aydın, ve Eskişehir'de 5, Yalova, Sivas, ve Kayseri'de 4, Denizli, Manisa ve Bilecik'de 3, Nevşehir, Uşak, Kırıkkale, Isparta, Tekirdağ, Düzce, Aksaray, Edirne, Burdur, Tokat, Kırklareli, ve Çankırı'da 2, Amasya, Ordu, Çanakkale, Çorum, Kütahya, Bolu, Zonguldak, Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de 1'er tane olmak üzere 278 şubesi bulunuyor.



YUSUF AKKAŞ KİMDİR?



Yusuf Akkaş, Bursa'nın Kızılhisar köyünde dünyaya geldi.



Ticaret hayatına köy kıraathanesinde başlayan Yusuf Akkaş, 1996 yılında İznik'te ilk iş yerini açtı.



2 yıl sonra işlerini büyüterek 600 kapasiteli bir restoran açtı.



Kısa sürede restoran sayısını arttırarak çevre illerde de işletmeler kurmaya başladı.







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