Kış lastiği zorunluluğu ne zaman? Kış lastiği uygulaması ne zaman?

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Kar lastiği ne zaman takılacak, sorusu havaların soğumasıyla öne çıkan konulardan oldu. Özellikle bazı bölgelerde kar yağışlarının başlaması ile uygulama için yapılacak açıklamalara gözler çevrildi. Tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunurken, özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği hangi araçlara takılacak? İşte, kış lastiği uygulama tarihleri ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması öne çekildi.İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekildiğini bildirdi. Kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde ise sona erecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 25 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.25 Kasım ve 1 Nisan tarihleri arasında aracında uygun lastik bulunmayan araç sahiplerine 1152 TL ceza kesilmektedir. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.Kış lastikleri, soğuk havalar ve kış yağışları için özel olarak tasarlanmıştır. Havalar ısınınca, buzda çekişi kolaylaştıran keskin uçlara veya karda ilerlemeyi sağlayan ekstra diş derinliğine ihtiyacınız kalmaz. Kış lastiklerinin kauçuk sırtları, dört mevsim ve yaz lastiklerininkinden çok daha esnektir. Kışın çekişi kolaylaştıran esnek kauçuk sırt, sıcak havalarda hızla aşınır. Dört mevsim ve yaz lastikleri, sıcak havalara dayanacak şekilde yapılır, dolayısıyla daha uzun sürede aşınırlar.Sıcak havada, kış lastikleri, dört mevsim ve yaz lastikleriyle aynı yol tutuşu sağlamazlar. Bir kış lastiği, sıcak havada hızlı bir tepki veremez. Kış lastiklerinin, kar ve buzda yol tutuş için bu esnekliğe ihtiyacı vardır ama sıcak havada aynı şekilde işe yaramazlar.Yaz mevsiminde kış lastiği kullanmanın önerilmemesinin en önemli sebebi, kaza ihtimalini arttırmasıdır. Örneğin yaz aylarında kış lastiğinin çabuk ve daha çok ısınması nedeniyle fren mesafesi uzar. Ayrıca kış lastiklerinin yumuşak yanakları nedeniyle keskin virajlarda araçlar yana daha çok yatıp yoldan ayrılabilir.Kış lastiğini yazın kullanmanın yarattığı sorunlardan biri, yakıt tüketimini önemli ölçüde arttırmasıdır. Kış lastikleri, yapıları gereği yüzeye daha çok tutunur. Bu nedenle kış aylarında bile yakıt tüketimini artırır.Kış lastikleri, yaz aylarında hem yumuşak hamurları nedeniyle kayma gibi sorunlara hem de genlerinde olan tutunma eğilimi nedeniyle fazla yakıt tüketilmesine neden olur. Bu durum daha fazla karbon salınımı yapılmasına ve çevreye normalden daha fazla zarar verilmesine de yol açar.Yaz aylarında kış lastiği kullanmanın bir diğer sorunu ise konforla ilgilidir. Aracın yalıtımına rağmen kış lastiklerinin üzerinde yer alan özel yivler nedeniyle daha fazla yol gürültüsü duyulur. Yaz aylarında kış lastiği kullanılması durumunda ise bu gürültünün şiddeti artar.Kış lastikleri yaz aylarında normalden çok daha hızlı aşınır ve diş derinliklerini öngörülen süreden daha çabuk kaybeder. Bu da normalden daha kısa sürede lastiklerin yenilenmesini zorunlu kılmaktadır.Kısacası mevsime uygun lastik kullanmak hem yol güvenliğini arttırır hem yakıt tasarrufu sağlar hem de lastiklerin çabuk aşınmasına engel olur. Sürücülerin, can güvenliğini tehlikeye atmamaları ve bütçelerini zedelememeleri için mevsime uygun lastikleri tercih etmesi önerilmektedir.