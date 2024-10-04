Haber Tarihi: 04 Ekim 2024 14:27 - Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024 14:27

Kış lastiği ne zaman takılır?2024 kış lastiği uygulaması ne zaman?

Yazın bitişi ve havaların serinlemesiyle birlikte kış lastiği hazırlıklarının ne zaman yapılacağı merak konusu. Kanunen bazı araçların takması zorunlu olan kışlık lastik, yıl içinde belli tarihler arasında kullanılıyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılır?

Kış lastiği ne zaman takılır?2024 kış lastiği uygulaması ne zaman?
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Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte yaklaşan kış aylarında uygulanan zorunlu kış lastiğinin ne zaman takılması gerektiği araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Trafikte olan sürücüler olası bir buzlanma ve donmaya karşı önlem almak için kış lastiği araştırmalarına başladı. İşte, zorunlu kış lastiği takma tarihi...

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.
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