Kefir haram mı? Kefirde alkol var mı? Diyanet açıkladı

İslam dininde, sarhoşluk verecek derecede mayalanmış içeceklerin içilmesi haramdır. Kısa süre mayalanan "kefir "in, alkolsüz olup sarhoş etmediği, besleyici olduğu ve birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı açıklandığından, içilmesinde bir sakınca yoktur.Ancak çok içildiğinde sarhoş edecek derecede mayalanmış kefirin içilmesi caiz değildir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (sas), "Çoğu sarhoşluk verenin, azı da haramdır." buyurmuştur. (İbn Mâce, Eşribe, 10).İslâm dininde, sarhoşluk verecek derecede mayalanmış içeceklerin içilmesi haramdır.Kısa süre mayalanan "kefir "in, alkolsüz olup sarhoş etmediği, besleyici olduğu ve birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı açıklandığından, içilmesinde bir sakınca yoktur. Ancak çok içildiğinde sarhoş edecek derecede mayalanmış kefirin içilmesi caiz değildir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (sas), "Çoğu sarhoşluk verenin, azı da haramdır." buyurmuştur. (İbn Mâce, Eşribe, 10).