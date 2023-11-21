Haber Tarihi: 21 Kasım 2023 10:46 - Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 10:46

Kefir haram mı? Kefirde alkol var mı? Diyanet açıkladı

Bağışıklık sistemine iyi gelen sağlık açısından da yararlı olduğu bilinene kefir için merak edilen bir konu konuşulmaya başlandı. Kefirin haram olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Kefir haram mı? Kefirde alkol var mı? Diyanet, Nihat Hatipoğlu, Nureddin Yıldız, Cübbeli Ahmet Hoca ve Fetva Meclisi yanıtladı. İşte detaylar...

Kefir haram mı? Kefirde alkol var mı? Diyanet açıkladı
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İslam dininde, sarhoşluk verecek derecede mayalanmış içeceklerin içilmesi haramdır. Kısa süre mayalanan "kefir "in, alkolsüz olup sarhoş etmediği, besleyici olduğu ve birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı açıklandığından, içilmesinde bir sakınca yoktur.
ÇOK İÇİLEN KEFİRİN İÇİLMESİ CAİZ DEĞİL

Ancak çok içildiğinde sarhoş edecek derecede mayalanmış kefirin içilmesi caiz değildir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (sas), "Çoğu sarhoşluk verenin, azı da haramdır." buyurmuştur. (İbn Mâce, Eşribe, 10). 

KEFİR HARAM MI?

İslâm dininde, sarhoşluk verecek derecede mayalanmış içeceklerin içilmesi haramdır.

Kısa süre mayalanan "kefir "in, alkolsüz olup sarhoş etmediği, besleyici olduğu ve birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı açıklandığından, içilmesinde bir sakınca yoktur. Ancak çok içildiğinde sarhoş edecek derecede mayalanmış kefirin içilmesi caiz değildir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (sas), "Çoğu sarhoşluk verenin, azı da haramdır." buyurmuştur. (İbn Mâce, Eşribe, 10).

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