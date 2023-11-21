Kefir haram mı? Kefirde alkol var mı? Diyanet açıkladı

İslam dininde, sarhoşluk verecek derecede mayalanmış içeceklerin içilmesi haramdır. Kısa süre mayalanan "kefir "in, alkolsüz olup sarhoş etmediği, besleyici olduğu ve birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı açıklandığından, içilmesinde bir sakınca yoktur.
ÇOK İÇİLEN KEFİRİN İÇİLMESİ CAİZ DEĞİL
Ancak çok içildiğinde sarhoş edecek derecede mayalanmış kefirin içilmesi caiz değildir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (sas), "Çoğu sarhoşluk verenin, azı da haramdır." buyurmuştur. (İbn Mâce, Eşribe, 10). KEFİR HARAM MI?
İslâm dininde, sarhoşluk verecek derecede mayalanmış içeceklerin içilmesi haramdır.
Kısa süre mayalanan "kefir "in, alkolsüz olup sarhoş etmediği, besleyici olduğu ve birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı açıklandığından, içilmesinde bir sakınca yoktur. Ancak çok içildiğinde sarhoş edecek derecede mayalanmış kefirin içilmesi caiz değildir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (sas), "Çoğu sarhoşluk verenin, azı da haramdır." buyurmuştur. (İbn Mâce, Eşribe, 10).
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