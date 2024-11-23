Haber Tarihi: 23 Kasım 2024 14:52 - Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 14:52

Kayserispor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Kayserispor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleşiyor. Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçının tüm detayları...

Kayserispor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak.

Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

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Kayserispor XI: Bilal, Gökhan, Arif, Ackah, Carole, Hasan, Bourabia, Kartal, Baran, Bahoken, Cardoso.

Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Kostic, En-Nesyri.


Fenerbahçe'de 4 eksik

Jose Mourinho'nun ekibinde Bellona Kayserispor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Allan Saint Maximin maçta forma giyemeyecek.


Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 47. randevuda

Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 46 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini 29 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti.

İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 101 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

Kayseri'de 24. maç

Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 24. lig mücadelelerine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 23 müsabakada Fenerbahçe 11 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 37 gol atarken, ev sahibi ekip 23 kez sevindi.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

Fenerbahçe, geçen sezon Kayserispor'la oynadığı iki maçı da kazandı. Kayseri'de oynanan müsabakayı 4-3 kazanan sarı-lacivertliler, İstanbul'da da rakibine 3-0 üstünlük sağlamıştı.

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