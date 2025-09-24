Kayserispor - Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz

Organizasyon Maç Skor UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Shakhtar Donetsk 2-4 UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk-Beşiktaş 2-0 UEFA Konferans Ligi St. Patrick's-Beşiktaş 1-4 UEFA Konferans Ligi Beşiktaş-St. Patrick's 3-2 Trendyol Süper Lig Beşiktaş-ikas Eyüpspor 2-1 UEFA Konferans Ligi Lausanne-Beşiktaş 1-1 UEFA Konferans Ligi Beşiktaş-Lausanne 0-1 Trendyol Süper Lig Corendon Alanyaspor-Beşiktaş 2-0 Trendyol Süper Lig Beşiktaş-RAMS Başakşehir 2-1 Trendyol Süper Lig Göztepe-Beşiktaş 3-0





Trendyol Süper Lig'de bu hafta Kayserispor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Kayserispor - Beşiktaş maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Kayserispor - Beşiktaş maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.KAYSERISPOR - BEŞIKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZTrendyol Süper Lig'de bu Kayserispor, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından yayımlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Erkan Özdamar oturacak.Bilal, Ramazan, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Nurettin, Dorukhan, Jung, Cardoso, Opoku, Tuci.Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa, Rashica, Devrim Şahin, Abraham.Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı takımın 6 puanı bulunuyor.Ligde iki maçı eksik olan teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda kazanarak çıkışa geçmek istiyor.Kayseri temsilcisi ise çıktığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Markus Gisdol idaresindeki sarı-kırmızılılar, 4 puana sahip.Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde birçok oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı formasından uzak kalacak.Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu da kafilede yer almadı.Beşiktaş, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı iki karşılaşmada gol atamazken, puan da alamadı.Siyah-beyazlı ekip, ligin 4. haftasında Alanya'da Corendon Alanyaspor'a 2-0, 6. haftada ise İzmir'de Göztepe'ye 3-0 kaybetti.İki mücadelede de rakip fileleri havalandıramayan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.Beşiktaş, bu sezon oynadığı 10 resmi maçta da kalesinde gol gördü.Ligde 4 maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında da oynadığı 6 karşılaşmada gol yedi.Beşiktaş, bu sezon resmi maçlarda sırasıyla şu sonuçları aldı:Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Kayserispor karşısında görev alabilecek.Orkun, Başakşehir mücadelesinde VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart gördüğü için 1 maç ceza almıştı.Orkun Kökçü, cezasını Göztepe karşısında tamamladığı için Kayserispor maçında görev verilmesi durumunda formasına kavuşacak.