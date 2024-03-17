KASIMPAŞA GALATASARAY CANLI İZLE ŞİFRESİZ LİNK

Kasımpaşa Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oluyor. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa karşısında kazanarak üç puana ulaşmak istiyor. Peki Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Kasımpaşa - Galatasaray mücadelesine ilişkin son bilgiler…Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin, Ben Ouannes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Rochinha, Da Costa.Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu.Okan Buruk, Sarı kırmızılı takımın Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ettikleri maçtaki 11'i değiştirmedi.Galatasaray'da sakatlığını atlatmasına rağmen riske edilmeyen Abdülkerim Bardakcı maça yedek kulübesinde başladı. Abdülkerim'in yerine Berkan Kutlu'ya sol stoperde görev verildi.Sarı kırmızılı takımın yedek kulübesinde şu isimler yer aldı: Günay, Eyüp, Zaha, Tetê, Ziyech, Abdülkerim, Ali, Hamza, Ndombele, ViniciusGalatasaray'da iki oyuncunun sakatlık sebebiyle forma giymeme ihtimali bulunuyor.Hafta içi takımla beraber antrenmana çıkmayan Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda olması beklenmiyor.Galatasaray'da 4 oyuncu, Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-kırmızılılarda Sergio Oliveira, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Park'ta yapılacak maçta forma giyemeyecek.Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.Galatasaray, ligin geride kalan 29 maçlık bölümünde 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 78 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 43 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.İki takım arasında RAMS Park'ta oynanan son müsabakadan Galatasaray, 2-1 galip ayrılmıştı.Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 10 maçtan galip ayrıldı.Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 10 resmi maçı da kazandı.Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 17 müsabakada mağlup olmadı.Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 15 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 64 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 17 gol gördü.Yaptığı maçların 15'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig'de 40. kez karşılaşacak.İki ekip arasında geride kalan 39 lig maçından 25'ini Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi.Galatasaray'ın 77 golüne, Kasımpaşa 39 golle yanıt verdi.İki ekip, maçın yapılacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 13 kez birbirlerine rakip oldu.Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, deplasmanda 7 kez galip gelirken, taraflar 3 kez de eşitliği bozamadı.Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 17 gole, sarı-kırmızılılar 28 golle yanıt verdi.Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda RAMS Park'taki maçı 4-0 kazandı.