Kasımpaşa Beşiktaş ücretsiz izle | Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı yayın linki

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam görev alacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.Ligde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 16 puan ve averajla 6. sırada girdi. Süper Lig'deki 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlı futbol takımı, Fenerbahçe derbisi öncesinde puan kaybı yaşamak istemiyor.Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Cem, Baldursson, M. Fall, Ben Ouanes, Diabate, KubilayErsin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny Cengiz, Toure, AbrahamSiyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Rafa Silva'nın Kasımpaşa müsabakasında forma giymesi beklenmiyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde Konyaspor ile oynanan müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden Portekizli futbolcuda, gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildi. Beşiktaş'ta önceki gün yapılan antrenmana da katılmayan Rafa Silva'nın tedavisine başlanırken, Kasımpaşa mücadelesinde oyuncu formasından uzak kalacak. Öte yandan sakatlığını atlatan El Bilal Toure ve Demir Ege Tıknaz, teknik heyetin kararı doğrultusunda müsabaka kadrosunda yer alabilir.Beşiktaş'ta son iki maçta formasından uzak kalan sağ bek Gökhan Sazdağı, görev verilmesi durumunda Kasımpaşa karşılaşmasında formasına kavuşacak. Ligde oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart cezasından dolayı, Konyaspor erteleme maçında ise statüden dolayı forma giyemeyen 31 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ndan şans bekleyecek.