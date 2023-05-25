Karneler ne zaman verilecek? 2023 2. dönem karne tarihi ve kaç gün tatil olacağı MEB tarafından açıklandı. Karne Günü Ne Zaman sorusu, öğrencilerin odak noktası olmaya devam ediyordu. Dönemin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte pek çok öğrenci, Karneler Ne Zaman Verilecek sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Peki, karneler ne zaman verilecek? İşte, 2023 yılının yaz tatil ile birlikte karne günü tarihi bilgileriMilli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 16 Haziran Cuma günü karneler dağıtılacak ve yaz tatili başlayacak.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime bakıldığında öğrencilerin 3 aylık yaz tatili öncesinde alacakları karneler 16 Haziran Cuma gününde dağıtılacak ve sonrasında ise uzun bir tatil dönemi de başlayacak.Karneler ne zaman basılır sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır. Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.1. DÖNEM: 12 Eylül 2022 - 20 Ocak 20231. ARA TATİL: 14-18 Kasım 2022YARIYIL TATİLİ: 23 Ocak - 3 Şubat 20232. DÖNEM: 6 Şubat - 16 Haziran 20232. ARA TATİL: 17 - 20 Nisan 2023