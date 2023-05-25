Haber Tarihi: 25 Mayıs 2023 14:59 - Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023 14:59

Karneler ne zaman verilecek? 2023 2. dönem karne tarihi

Karneler ne zaman verilecek? 2023 2. dönem karne tarihi ne zaman, hangi gün verilecek? soruları okullarda ikinci dönemin sonuna doğru yaklaşılırken öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 12 Eylül 2023 tarihinde başlayan 2022-2023 eğitim öğretim dönemi 16 Haziran'da karnelerin dağıtılması ile son bulacak. Peki okullar ne zaman kapanacak? 2023 yaz tatili ne zaman? Karneler ne zaman verilecek? İşte yanıtı.

Karneler ne zaman verilecek? 2023 2. dönem karne tarihi
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Karneler ne zaman verilecek? 2023 2. dönem karne tarihi ve kaç gün tatil olacağı MEB tarafından açıklandı. Karne Günü Ne Zaman sorusu, öğrencilerin odak noktası olmaya devam ediyordu. Dönemin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte pek çok öğrenci, Karneler Ne Zaman Verilecek sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Peki, karneler ne zaman verilecek? İşte, 2023 yılının yaz tatil ile birlikte karne günü tarihi bilgileri
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 16 Haziran Cuma günü karneler dağıtılacak ve yaz tatili başlayacak.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2023?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime bakıldığında öğrencilerin 3 aylık yaz tatili öncesinde alacakları karneler 16 Haziran Cuma gününde dağıtılacak ve sonrasında ise uzun bir tatil dönemi de başlayacak.

KARNELER NE ZAMAN BASILIR?

Karneler ne zaman basılır sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır. Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.

2022 - 2023 MEB TAKVİMİ

1. DÖNEM: 12 Eylül 2022 - 20 Ocak 2023

1. ARA TATİL: 14-18 Kasım 2022

YARIYIL TATİLİ: 23 Ocak - 3 Şubat 2023


2. DÖNEM: 6 Şubat - 16 Haziran 2023

2. ARA TATİL: 17 - 20 Nisan 2023

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