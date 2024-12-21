Karaağaç Destanı neden final yapıyor?

TRT 1'in sevilen dizisi Karaağaç Destanı dizisinin yeni bölümlerini heyecanla bekleyen izleyicilere kötü haber verildi. Kara Ağaç Destanı, her Cuma günü saat 20.00'de ekranlara geliyordu. Ancak dizinin akıbeti belli oldu.



KARACAAĞAÇ DESTANI FİNAL Mİ YAPIYOR?



TRT 1'in sevilen dizisi Karaağaç Destanı, bugün yayınlanan 30. bölümü ile izleyicilerine veda ediyor. Sevilen dizi, final kararıyla sevenlerini üzdü.



Dizinin izleyiciler, sosyal medyada final haberine üzüntülerini paylaşırken, dizi ekibi ve oyuncularına teşekkür mesajları yayınladı.



KARACAAĞAÇ DESTANI NEDEN FİNAL YAPIYOR?



Karaağaç Destanı'nın final yapma kararı, izleyiciler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Dizi ilk bölümlerinde düşük reytingler alsa da ilerleyen bölümlerde izleyici kitlesini genişletti.



Dizinin çekimleri, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı köyünde gerçekleşti. Kış aylarında açık alan çekimlerinde zorluk yaşaması nedeniyle ekip için büyük bir engel olarak görüldü. Bu sebeple, önemli ölçüde hava koşulları göz önünde bulundurularak dizinin final yapmasına karar verildi.









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