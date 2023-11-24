Kar ne zaman yağacak? Yarın ve pazar günü İstanbul'a kar yağacak mı?

Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.İstanbul, Türkiye'nin büyük bir şehri ve coğrafi konumu nedeniyle kar yağışına nadiren denk gelen bir şehirdir. İstanbul, Marmara Denizi çevresinde yer aldığı için deniz iklimi etkileri altındadır ve bu nedenle kış aylarında sıcaklık genellikle sıfırın altına düşmez. Ancak, yılın belli dönemlerinde ve özellikle Aralık, Ocak ve Şubat aylarında, soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul'da kar yağışı gözlemlenebilir.Kar yağışı İstanbul'da her yıl farklı yoğunlukta ve sürelerde görülür. Kar yağışının miktarı ve süresi, o yılın hava koşullarına ve iklim değişikliklerine bağlı olarak değişebilir. İstanbul Belediyesi ve ilgili kurumlar, kar yağışına karşı hazırlıklı olmak için kar temizleme ekipleri ve tuzlama işlemleri gibi önlemler alırlar. İstanbul'da kar yağışı beklenen bir olay olduğunda, vatandaşlar da evlerinde ve araçlarında gerekli önlemleri alarak hazırlıklı olurlar.Ancak haftanın ilerleyen günlerinde soğuk hava dalgısı yurt genelinde yine etkisini göstermeye başlayacak. Meteoroloji yayımladığı haritada pazar günü İstanbul dahil birçok şehirde kar yağışı beklendiğini duyurdu.Denizlerimizde (Güney Ege ve Doğu Akdeniz) Fırtına Bekleniyor!Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın yarın (22.11.2023 Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün (Çarşamba) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.Doğu Akdeniz'in doğusunun açıklarında rüzgarın yarın (22.11.2023 Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini kaybetmesi beklenmektedir.Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla ve Aydın kıyılarında bu gece saatlerinden sonra kuvvetli güneydoğulu rüzgarla (40-70 km/saat) birlikte gök gürültülü sağanak yağışların 22.11.2023 (Çarşamba) gün boyunca kuvvetli (21-50 kg/m2), Marmaris çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.